Jaki: Nie chcę, żeby Warszawa kojarzyła się z rozkradaniem pożydowskich kamienic

– Nie chcę, żeby stolica Polski z powodu polityków Platformy Obywatelskiej kojarzyła się z rozkradaniem pożydowskich kamienic – powiedział na antenie TVP Info w programie „Bez retuszu” przewodniczący komisji weryfikacyjnej i wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

Wiceminister sprawiedliwości stwierdził również, że Warszawa może być lepiej zarządzana, a warszawiacy na to „po prostu zasługują”. Patryk Jaki odniósł się w tym kontekście do zbliżających się wyborów samorządowych.



– Kampania wyborcza będzie dobrą okazją, żeby pokazać, ile podatków uczciwie pracujących warszawiaków zostało rozkradzionych, ile milionów zostało oddanych mafii reprywatyzacyjnej, ile więcej mogłoby powstać żłobków czy mostów – mówił na antenie TVP Info przewodniczący komisji weryfikacyjnej.



– Jest szansa, jak nigdy, żeby wyrwać Warszawę z rąk deweloperów. Jest szansa na zmianę dla Warszawy – dodał Patryk Jaki.

źródło: „Bez retuszu”

Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, podczas posiedzenia niejawnego, ma w poniedziałek wydać decyzję w sprawie kamienicy przy Łochowskiej 38. Nieruchomość zreprywatyzowano na rzecz Zbigniewa Lichockiego, czyli kuratora dawnego właściciela. Rozprawa dotycząca tej reprywatyzacji odbyła się w połowie stycznia.Wśród zeznających wówczas świadków był obecny burmistrz dzielnicy Praga-Północ Wojciech Zabłocki. To on jako pierwszy po informacjach uzyskanych od mieszkańców ustalił, że dawny właściciel budynku, dla którego ustanowiono kuratora, miałby dzisiaj ponad 130 lat.