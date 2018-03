Skoordynowana reakcja krajów UE na atak chemiczny w Wielkiej Brytanii

W poniedziałek spodziewana jest skoordynowana reakcja grupy unijnych państw na atak chemiczny w Wielkiej Brytanii i próbę zabójstwa Siergieja Skripala. Władze w Londynie obarczają odpowiedzialnością Moskwę. O odpowiedzi Unii dyskutowali na szczycie w ubiegłym tygodniu w Brukseli europejscy przywódcy.

Unia potępiła atak, stanęła po stronie Wielkiej Brytanii i podzieliła jej ocenę.



– Absolutnie skandaliczne przestępstwo popełnione przez Rosję, dlatego zdecydowaliśmy się odpowiedzieć – mówił premier Mateusz Morawiecki.



– To, co się wydarzyło, to bezprecedensowy akt agresji i zamach na suwerenność kraju Unii Europejskiej – dodał prezydent Francji Emmanuel Macron.



Nie ma wprawdzie unijnych sankcji, ale jest gest symboliczny i solidarny. Europejscy przywódcy wezwali na konsultacje unijnego ambasadora z Rosji. Dodatkowe decyzje ma dziś ogłosić kilkanaście krajów.

– Niemcy i Francja wraz z innymi państwami przedyskutują wspólną reakcję i ją ogłoszą – powiedziała kanclerz Niemiec Angela Merkel. W tej grupie ma być też Polska. Mówi się, że państwa mogą wyrzucić rosyjskich dyplomatów bądź wezwać na konsultacje swoich ambasadorów z Rosji.– Jak na standardy dyplomacji europejskiej, to jest bardzo twarde stanowisko – skomentował szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Dalsze decyzje Unia uzależnia od odpowiedzi Rosji na pytania Wielkiej Brytanii.