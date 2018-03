„Muszę wstawać rano na trening, a obok śpi piękna kobieta”. Rozterki Kamila Stocha

– Czasami są chwile, kiedy myślę sobie: ale było by super posiedzieć sobie w domu. Zwłaszcza, kiedy muszę wstawać rano z łóżka, a obok mnie śpi piękna kobieta. Z drugiej strony cieszy mnie to, co robię. Uwielbiam skakać – tak Kamil Stoch skomentował w rozmowie z TVP fakt, że jest już dojrzałym sportowcem po trzydziestce.