„Muszę wstawać na trening, a obok śpi piękna kobieta”. Rozterki Kamila Stocha

– Mam to szczęście, że otoczyłem się pięknymi osobami, które wspierają mnie każdego dnia i które pomagają mi nie tylko wychodzić z dołków, ale też schodzić na ziemię, kiedy odlatuję za wysoko w chmury – powiedział skoczek, czterokrotny olimpijczyk.



– Czasami są chwile, kiedy myślę sobie: ale było by super posiedzieć sobie w domu. Zwłaszcza, kiedy muszę wstawać rano z łóżka, a obok mnie śpi piękna kobieta, z którą spędzam całe życie, a trzeba podnieść się na trening, jechać na zgrupowanie, być poza domem przez kilka dni. Z drugiej strony – cieszy mnie to, co robię. Uwielbiam skakać, a kiedy wszystko mi wychodzi, to tym bardziej. Radość jest podwójna. W takich momentach chce się to robić jak najdłużej – opowiadał w rozmowie z TVP Kamil Stoch.



Wśród swoich wyrzeczeń, obok brak czasu dla najbliższych, wymienił ogromny wysiłek fizyczny i mentalny.



Wiara na pierwszym miejscu



Na pytanie, czy zgodziłby się, że filarami w jego życiu są: zespół skoczków, rodzina i wiara – odparł: „Myślę, że wiarę trzeba stawiać na pierwszym miejscu”. Sportowiec przypomniał powiedzenie, że „Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na właściwym miejscu”. Powtórzył, że ma wsparcie bliskich, oprócz żony także rodziców, sióstr, szwagrów i przyjaciół, dzięki którym – jak powiedział – może się czuć jak normalny człowiek.



Kamil Stoch wygrał w niedzielę klasyfikację generalną Pucharu Świata w skokach narciarskich, zdobywając kolejną już Kryształową Kulę.





