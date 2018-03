„Lech Kaczyński miał rację odnośnie Ukrainy”

Anders Fogh Rasmussen powiedział w rozmowie z TVP, że Władimir Putin już w 2008 roku planował agresywne kroki wobec Ukrainy. Były sekretarz generalny NATO przyznał, że nie mylił się w tej kwestii prezydent Lech Kaczyński, który w tym czasie w Gruzji przestrzegał przed ekspansją rosyjską. – Gdybyśmy wzięli na poważnie to, co Putin mówił podczas szczytu NATO-Rosja w 2008 roku, to, być może, przewidzielibyśmy to, co stało się w 2014 roku, kiedy zaatakował Ukrainę – powiedział Rasmussen.