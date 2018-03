Były szef NATO: Lech Kaczyński miał rację

Anders Fogh Rasmussen powiedział w rozmowie z TVP, że Władimir Putin już w 2008 roku planował agresywne kroki wobec Ukrainy. Były sekretarz generalny NATO przyznał, że nie mylił się w tej kwestii prezydent Lech Kaczyński, który w tym czasie w Gruzji przestrzegał przed ekspansją rosyjską. – Gdybyśmy potraktowali poważnie to, co Putin mówił podczas szczytu NATO-Rosja w 2008 roku, to, być może, przewidzielibyśmy to, co stało się w 2014 roku, kiedy zaatakował Ukrainę – przyznał Rasmussen.

– Niedawno przeglądałem stare notatki ze szczytu NATO-Rosja w Bukareszcie, w 2008 roku, i zobaczyłem, że wypowiedzi Władimira Putina na temat Ukrainy i Krymu były podobne do tego, co mówił publicznie po nielegalnej aneksji Krymu do Rosji. Gdybyśmy to wtedy potraktowali poważnie, to być może moglibyśmy przewidzieć to, co stało się w 2014 roku, kiedy zaatakował Ukrainę – powiedział Anders Fogh Rasmussen.



Były szef NATO został też poproszony o komentarz faktu, że w 2008 roku, po rosyjskim ataku na Gruzję, prezydent Kaczyński przyjechał do tego kraju wyrazić swoje wsparcie razem z innymi prezydentami z regionu. Powiedział wówczas, że „najpierw będzie Gruzja, potem będzie Ukraina, a potem może państwa bałtyckie i Polska”.



– Miał rację odnośnie Ukrainy, ale jeśli chodzi o trzy kraje bałtyckie, to one są dobrze chronione przez NATO – powiedział Rasmussen. Chodzi o artykuł 5, który mówi, że atak na jeden kraj Sojuszu jest uważany za atak na wszystkich.



– Pomożemy sojusznikowi, który został zaatakowany przez Rosję. Wzmocniliśmy naszą ochronę terytorialną poprzez rozmieszczenie sił nie tylko w krajach bałtyckich, ale również w Polsce, więc Putin nie odważy się nawet pomyśleć o ataku na te kraje – ocenił.

