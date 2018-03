Pożar w centrum handlowym pochłonął już kilkadziesiąt ofiar

W pożarze centrum handlowego w Kemerowie na Syberii zginęło co najmniej 37 osób. Blisko 70, w tym 40 dzieci, jest poszukiwanych. 43 osoby zostały poszkodowane. Cały czas trwa akcja gaśnicza. Świadkowie twierdzą, że w budynku nie zadziałał alarm przeciwpożarowy. Niektórzy klienci zostali odcięci od wyjść ewakuacyjnych i musieli wyskakiwać przez okna.

Pożar, który objął łącznie 1600 m kwadratowych budynku, wybuchł na ostatnim, trzecim piętrze ok. godz. 16 czasu lokalnego (godz. 11 w Polsce). Na powierzchni ok. 1200 m zawalił się dach. Na tej kondygnacji znajdowało się kino.



Ratownicy odnaleźli 13 ciał w jednej z jego sal – powiedział wicegubernator obwodu Władimir Czernow. Wcześniej Czernow informował, że drzwi do sal kinowych były zamknięte.



Uratowano 20 osób, 100 ewakuowano. Świadkowie twierdzą, że w budynku nie zadziałał alarm przeciwpożarowy. Niektórzy klienci zostali odcięci od wyjść ewakuacyjnych i musieli wyskakiwać przez okna. Niektóre źródła twierdzą, że istnieje ryzyko zawalenia się konstrukcji centrum, dlatego ewakuowano pobliskie budynki.



Z ogniem walczy ponad 230 strażaków. Na terytorium obwodu kemerowskiego wprowadzono stan wyjątkowy. Na miejsce udał się szef ministerstwa ds. sytuacji nadzwyczajnych Władimir Puczkow.

W pożarze zginęło również 200 zwierząt, mieszkańców tamtejszego minizoo. – Nie było możliwości, żeby je wydostać. Podejrzewam, że udusiły się dymem – powiedział dyrektor zoo Jewgienij Widieman.



W placówce zgromadzono małe okazy – m.in. króliki, kozy pigmejskie, jeże, żółwie lądowe, szynszyle.

Centrum handlowo-rozrywkowe na głównej ulicy miasta otwarto w 2013 roku. Na terenie obiektu o powierzchni 23 tys. m kw znajduje się parking na 250 samochodów, sklepy, kręgielnia, centrum zabaw dla dzieci i kino.

В #Кемерово при пожаре в кинотеатре в #ТЦ погибли четыре ребенка. 😔😔😔

Их тела найдены прямо в кинозале. pic.twitter.com/Eb7UEIHNd3 — Yuriy ⚡️ (@yuriy_rus96) 25 marca 2018