Francuski policjant bohater wziął ślub na łożu śmierci

Francuski policjant Arnaud Beltrame, który zgłosił się, by zostać wymienionym za zakładniczkę w Trebes wziął ślub na łożu śmierci. 45 latek zmarł w sobotę w szpitalu od ran postrzałowych oraz kłutych zadanych mu przez terrorystę.

Zamachowiec zabił w piątek też trzy inne osoby oraz ranił 16 w trzech atakach na południu Francji. W trakcie ostatniego zamachu postanowił wziąć zakładników. W akcji policji udało się uwolnić wszystkich oprócz kobiety, którą 26 letni Redouane Lakdima wykorzystywał jako żywą tarczę. To za nią poświęcił się francuski policjant.



Jak podaje brytyjski „The Sun” „w szpitalu na kilka godzin przed śmiercią Arnaud Beltrame ożenił się”. Narzeczeństwo zamierzało wziąć ślub kościelny w czerwcu. Ksiądz Jean-Baptiste miał udzielił im ślubu w sali szpitala w Carcassonne.

źródło: IAR, The Sun

– Udzieliłem mu sakramentu ślubu i namaszczenia chorych równocześnie – powiedział ks. Jean-Bapitiste. Arnaud Beltrame po otrzymaniu informacji, że terrorysta zabarykadowany w hipermarkecie zastrzelił dwóch zakładników, zdecydował się negocjować z napastnikiem. Postanowił się oddać w jego ręce w zamian za uwolnienie pozostałych osób. Tak się stało. Żandarm nie wyłączył swojego telefonu, co pozwoliło brygadzie antyterrorystycznej na zorganizowanie szybszej i bardziej sprawnej akcji.Terrorysta wielokrotnie strzelał do pułkownika Arnaud Beltrame’a, który został śmiertelnie ranny. Do żandarmerii wstąpił w 2001-szym roku. Pochodził z dalekich przedmieść Paryża. Służył w żandarmerii zmechanizowanej, a potem w Gwardii Republikańskiej. W ubiegłym roku przeprowadzał ze swoimi podwładnymi ćwiczenia symulujące atak terrorystyczny w hipermarkecie.