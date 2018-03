Uciekło dwóch więźniów. Wysłano grupy pościgowe

Z aresztu w Stawiszynie (woj. mazowieckie), gdzie znajduje się Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Grójcu uciekło dwóch więźniów. Ministerstwo Sprawiedliwości zleciło kontrolę w zakładzie karnym.

W Stawiszynie znajduje się Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Grójcu. Oddział ten przeznaczony jest dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu półotwartego. W zakładzie karnym jest ok. 180 miejsc, a obsadę kadrową stanowią zarówno funkcjonariusze jak i pracownicy cywilni.



Wskazano tam m.in., że odział w Stawiszynie położony jest na rozległym terenie. Jak przekazała ppłk Elżbieta Krakowska, rzeczniczka Służby Więziennej, do zdarzenia doszło w sobotę. Skazani uciekli z placu spacerowego. Więźniowie odbywali karę pozbawienia wolności w warunkach oddziału półotwartego, o zmniejszonym rygorze. O ucieczce więźniów poinformował w niedzielę Polsat News.



Ppłk Krakowska poinformowała, że więźniowie nie są niebezpieczni, byli skazani za przestępstwa przeciwko mieniu na kary pozbawienia wolności o niskim wymiarze. Jak dodała, dotychczas nie sprawiali problemów wychowawczych, a „w warunkach izolacji więziennej funkcjonowali prawidłowo”. Mężczyźni pracowali na terenie oddziału przy pracach remontowych. O zdarzeniu powiadomiono policję, za więźniami wysłano grupy pościgowe.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

– Przeprowadzenie kontroli w sprawie zdarzenia polecił wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Czynności wyjaśniające prowadzi zespół specjalistów z Centralnego Zarządu Służby Więziennej – podała rzeczniczka. Patryk Jaki podkreślił w rozmowie z TVN 24, że odpowiednie procedury zostały już wszczęte i obecnie trwa kontrola w zakładzie karnym. – Od razu został wszczęty pościg, który jest prowadzony przez policję – wskazał. Wiceminister zapewnił, że zbiegli z zakładu nie są groźnymi przestępcami.– Te osoby i tak wychodziły ostatnio bez konwojenta, pracowały bez konwojenta – wyjaśnił. Wiceszef MS przypomniał, że osoby, których kary dobiegają końca, przygotowywane są do życia na wolności. – Elementem przygotowywania do wyjścia na wolność jest to, że również bez konwojenta i poza zakładem karnym oni próbują dostosować się do normalnego życia na wolności – powiedział. Jaki wskazał, że również wtedy takie osoby mogą nie wrócić do zakładu karnego, co – jak dodał – „się niestety zdarza”.– Tak wygląda system. Pamiętajmy, że ci ludzie kiedyś kończą karę i oni muszą się odnaleźć w normalnej rzeczywistości – podkreślił wiceminister.