Włoska ambasada w Tunezji ostrzega przed zamachem IS w Rzymie

W Rzymie zaostrzono środki bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem terrorystycznym – podała w niedzielę agencja Ansa. Ostrzeżenie wysłała włoska ambasada w Tunezji, która otrzymała ostrzeżenie, że obywatel tego kraju gotów jest dokonać zamachu. Media, wśród nich Ansa, opublikowały zdjęcia 41-letniego Atefa Mathlouthi.

Mathlouthi, informuje Ansa, był już kilkakrotnie aresztowany za handel narkotykami.



Media informowały wcześniej o ostrzeżeniu, jakie zawarte było w anonimowym liście skierowanym do placówki dyplomatycznej w Tunezji. Mowa w nim była o możliwym zagrożeniu terrorystycznym we Włoszech, głównie w centrum Wiecznego Miasta. Atak miał planować Tunezyjczyk należący do tzw. Państwa Islamskiego (IS).



Dla stolicy Włoch oznacza to dalsze zaostrzenie nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa, od dawna obowiązujących w związku z utrzymywaniem się stanu zagrożenia. Są one również wprowadzane co roku przed obchodami Świąt w Rzymie i Watykanie.

źródło: PAP, Ansa

Najnowsza informacja o zagrożeniu zbiega się w czasie z początkiem obchodów Wielkiego Tygodnia.