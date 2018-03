Ambasada Tunezji ostrzega przed zamachem IS w Rzymie

W Rzymie zaostrzono środki bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem terrorystycznym – podała w niedzielę agencja Ansa. To rezultat sygnału otrzymanego przez władze Włoch od ambasady Tunezji, która ostrzegła, że obywatel tego kraju gotów jest dokonać zamachu.

Media informowały wcześniej o ostrzeżeniu, jakie zawarte było w anonimowym liście do placówki dyplomatycznej, w którym była mowa o możliwym zagrożeniu terrorystycznym we Włoszech, głównie w centrum Wiecznego Miasta. Według tej hipotezy atak planuje Tunezyjczyk, należący do Państwa Islamskiego (IS).



W przypadku stolicy Włoch jest to dalsze zaostrzenie nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa, od dawna obowiązujących w związku z utrzymywaniem się stanu zagrożenia. Są one zwyczajowo jeszcze wzmacniane przed obchodami Świąt w Rzymie i Watykanie.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Najnowsza informacja o zagrożeniu zbiega się w czasie z początkiem obchodów Wielkiego Tygodnia.