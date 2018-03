„Rząd nie przejdzie do porządku nad odbieraniem Polakom prawa do zapalenia lampki i modlitwy”

– Opinie, że Warszawa chce wybierać Ukrainie bohaterów czy wpływać na treść ukraińskich podręczników do historii, są całkowicie nieuzasadnione – mówi wiceszef MSZ Bartosz Cichocki. Zastrzegł jednak, że polski rząd nie może przejść do porządku dziennego nad odbieraniem Polakom prawa do pochowania swoich najbliższych, zapalenia lampki i pomodlenia się.

Cichocki, który kieruje pracami zespołu ds. dialogu prawno-historycznego z Izraelem, w rozmowie z PAP był pytany, dlaczego, mimo podnoszonych przez Kijów zastrzeżeń do nowelizacji ustawy o IPN, premier Mateusz Morawiecki nie zdecydował się na powołanie podobnego zespołu, który zająłby się dialogiem z Ukrainą.



Wiceszef MSZ wyjaśnił, że z zainteresowaniem Kijowa nie spotkała się polska propozycja ustanowienia „mechanizmu politycznego ds. uregulowania wszystkich tych kwestii, co do których obie strony mają do siebie jakieś oczekiwania bądź pretensje, takich jak poszukiwania szczątków ludzkich, ekshumacje, upamiętnienia czy restytucja dóbr kultury”.



Podkreślił, że w kontekście wcześniejszych sporów Polska „nie mogła się zgodzić” na powołanie komisji tylko do spraw noweli ustawy o IPN. – Tym bardziej, że kiedy na Ukrainie przyjęto cały pakiet ustaw historycznych w 2015 r., to nikt nie oferował nam żadnej komisji dwustronnej, mimo że przez te ponad dwa lata Warszawa wielokrotnie w sposób poufny, kanałami politycznymi, zwracała uwagę na te ustawy, prosząc o odniesienie się do naszych zastrzeżeń – dodał Cichocki, który odpowiada w MSZ m.in. za sprawy wschodnie.

Jako „całkowicie nieuzasadnione” odrzucił formułowane przez niektórych ukraińskich polityków i komentatorów opinie, że Polska „chce Ukrainie wybierać bohaterów czy decydować o ukraińskich podręcznikach historii”.

Najbardziej podstawowe prawo



– My zdajemy sobie sprawę, że nie na tym polega nasza rola, natomiast nie możemy przejść do porządku dziennego nad odbieraniem Polakom najbardziej podstawowego w kulturze chrześcijańskiej prawa do pochowania swoich najbliższych, zapalenia lampki i pomodlenia się; nikt nie odbiera takiego prawa Ukraińcom w Polsce. Jeśli Ukraina nadal deklaruje chęć strategicznego partnerstwa z Polską, kurs na eurointegrację, to naruszanie tego podstawowego prawa stoi z tym w sprzeczności – mówił wiceminister.



W 2017 roku na Ukrainie doszło do incydentów związanych z polskimi miejscami pamięci narodowej oraz placówkami dyplomatycznymi. W marcu z granatnika RPG-26 ostrzelany został konsulat RP w Łucku. W lipcu na teren tej samej placówki podrzucono ładunek wybuchowy. Wcześniej, w styczniu tego samego roku, zdewastowano pomnik Polaków pomordowanych w Hucie Pieniackiej. W Mościskach w obwodzie lwowskim doszło też do podpalenia jednej z klas polskiej szkoły.



Wszystkie te zdarzenia zostały potępione przez władze w Kijowie, które oceniały, że stoi za nimi „strona trzecia” dążąca do wywołania konfliktu między Polską i Ukrainą; jako zleceniodawców wskazywano rosyjskie służby specjalne.