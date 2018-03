Uroczystości Niedzieli Palmowej

Niedziela Palmowa to pamiątka tryumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, a zarazem początek Wielkiego Tygodnia i zapowiedź zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI wieku zwyczaju święcenia palm. Piękna tradycja przetrwała do naszych czasów, wiele palm naprawdę robi wrażenie. Czekamy też na Wasze zdjęcia! Nadsyłajcie je na adres twoje@tvp.info lub pod numer telefonu 601 600 100.