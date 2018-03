Kryształowy Kamil. Wygrał też w turnieju „Planica 7”!

Niedziela była dla nas! Wciąż mało mu zwycięstw! Kamil Stoch wygrał ostatni w sezonie konkursu Pucharu Świata na słynnej Letalnicy oraz triumfował w turnieju Planica 7! Mała Kryształowa Kula za loty narciarskie trafiła natomiast do Norwega Andreasa Stjernena.

Musiał gonić. Przed konkursem Stoch tracił ponad 20 punktów do lidera słoweńskiej imprezy – Johanna Andre Forfanga. Przewaga Norwega stopniała niemal do zera już w pierwszej serii. Polak oddał perfekcyjny skok, a pomogła mu też decyzja Stefana Horngachera, który postanowił obniżyć belkę. 245 metrów w pięknym stylu dawało zdecydowane prowadzenie.

W drugiej rundzie Stoch postawił kropkę nad "i". 234,5 metra zapewniło mu 31. zwycięstwo w karierze w Pucharze Świata. Trzecie odniesione na słynnej Letalnicy. W niedzielę Polak wyprzedził Krafta oraz Tandego. Główny rywal w Planica "7" – Forfang – był dopiero ósmy.



Powody do świętowania w niedzielę ma też Stjernen. Na półmetku był dziesiąty, ale awansował na piąte miejsce i obronił prowadzenie w klasyfikacji Pucharu Świata w lotach. Drugie miejsce w tym zestawieniu zajął Stoch, a trzecie Johansson.



To jednak do Stocha trafiła najważniejsza nagroda dnia – Kryształowa Kula. Polak wygrał klasyfikację generalną Pucharu Świata po raz drugi w karierze. Jest też pierwszym zawodnikiem, który zwyciężył w tym zestawieniu p0 30. roku życia.



Nie można też zapominać o Stefanie Huli. Życiowy sezon zakończył kolejną "życiówką" – 236 metrów w serii próbnej. W zawodach zajął 13. miejsce, Maciej Kot był 19., Dawid Kubacki 21., a Piotr Żyła 27. Stefan Hula