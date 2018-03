Kamil Stoch: Trudno mi znaleźć słowa, żeby opisać to, co się stało

– Trudno mi znaleźć słowa, żeby opisać to, co się stało ale uważam, że powinienem przede wszystkim podziękować ludziom bez których by mnie tutaj nie było i nie byłbym tym, kim jestem teraz – powiedział zdobywca Kryształowej Kuli za triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Kamil Stoch.