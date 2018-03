Kamil Stoch: Trudno mi znaleźć słowa, żeby opisać to, co się stało

– Trudno mi znaleźć słowa, żeby opisać to, co się stało ale uważam, że powinienem przede wszystkim podziękować ludziom bez których by mnie tutaj nie było i nie byłbym tym, kim jestem teraz – powiedział zdobywca Kryształowej Kuli za triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Kamil Stoch.

Polski skoczek wymienił na pierwszym miejscu swoją żonę, następnie cały „team” skoczków oraz sztab szkoleniowy polskiej ekipy.



– Każdy z nich włożył ogrom pracy i wysiłku w to, żeby cała nasza grupa się rozwijała – stwierdził.



Podziękował również kibicom, których wsparcie czuł w ciągu całego sezonu Pucharu Świata. Na koniec zaznaczył, że „nie nastawiałem się zbytnio na wygrywanie, ale chciałem tutaj dobrze skakać i cieszyć się tymi lotami.”

Kamil Stoch odebrał w Planicy, m.in. z rąk ministra sportu i turystyki Witolda Bańki, Kryształową Kulę za triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich.



To drugi taki sukces w karierze 30-letniego Polaka. Wcześniej był najlepszy w także olimpijskim sezonie 2013/14.



Zwycięstwa w PŚ Stoch był pewny już od tygodnia, ale swoją dominację potwierdził wygrywając oba indywidualne zawody - w piątek i niedzielę - w finale cyklu na mamucim obiekcie w Planicy.



W klasyfikacji generalnej z dorobkiem 1443 pkt o 373 wyprzedził Niemca Richarda Freitaga oraz o 458 Norwega Daniela Andre Tandego.



Małą Kryształową Kulę za klasyfikację lotów wywalczył Norweg Andreas Stjernen, który o siedem punktów zdystansował Stocha. W klasyfikacji Pucharu Narodów najlepsi okazali się Norwegowie, przed Niemcami i biało-czerwonymi, którzy wygrali ją przed rokiem. teraz odtwarzane teraz odtwarzane Kryształowy Kamil. Wygrał też w turnieju „Planica 7”!