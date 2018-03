„To jest dyskusja o ludzkim życiu. Smuci jej wulgaryzowanie”

– Ponad dwa tysiące aborcji rocznie jest wykonywanych w Polsce w majestacie prawa tylko z tego powodu, że jest podejrzenie nieuleczalnej choroby – mówił w programie „Woronicza ‘17” Tomasz Rzymkowski (Kukiz ‘15), opowiadając się za zakazem przerywania ciąży. – Nie można godzić się, żeby o sumieniach Polaków decydowała jedna grupa polityczna – protestował Mirosław Suchoń (Nowoczesna). Krzysztof Szczerski (Kancelaria Prezydenta RP) wskazał, że chodzi o dyskusję o ludzkim życiu, której nie powinno się wulgaryzować.

W piątek pod hasłem „Czarny piątek” w największych miastach w Polsce odbyły się demonstracje w odpowiedzi na obywatelski projekt ustawy „Zatrzymaj aborcję”. Proponowane zmiany znoszą możliwość przerwania ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu.



O przyspieszenie prac nad projektem apelowali w ostatnim czasie m.in. jego autorzy oraz przedstawiciele Kościoła katolickiego. O odrzucenie projektu apelują zaś środowiska opowiadające się za utrzymaniem obecnych rozwiązań, które przekonują, że zmiana przepisów przyczyni się m.in. do zwiększenia skali tzw. podziemia aborcyjnego.



Fundamentalny spór



– To jest dyskusja o ludzkim życiu, najbardziej mnie smuci wulgaryzowanie tej dyskusji. Wprowadzanie różnych haseł czy manifestacji, które wulgaryzują problem będący problemem fundamentalnym – powiedział Krzysztof Szczerski (Kancelaria Prezydenta RP). Dodał, że „ci, którzy walczą o prawo do zabijania uważają, że walczą z państwem, co jest absurdalnym podejściem; i oni są jak gdyby promowani przez bardzo dużą grupę liberalno-lewicowych mediów i środowisk”.

Mirosław Suchoń (Nowoczesna) podkreślił, że piątkowy protest nie był za rozszerzeniem prawa do aborcji, tylko przeciwko jego zaostrzeniu. – Przeciwko wprowadzeniu absolutnie nieludzkich, niehumanitarnych przepisów, które zmuszają polskie kobiety do tego, żeby rodziły chore dzieci, które następnie w męczarniach umierają po porodzie – mówił poseł. Podkreślił, że „nie można godzić się na to, żeby o sumieniach Polaków decydowała jedna grupa polityczna”.Tomasz Rzymkowski zwrócił uwagę, że „samo podejrzenie choroby nieuleczalnej, wady genetycznej, już jest przesłanką która pozwala na dokonanie aborcji do dwunastego tygodnia ciąży”, co nazwał sytuacją absurdalną. – Ponad dwa tysiące aborcji rocznie jest wykonywanych w Polsce w majestacie prawa tylko z tego powodu, że jest to podejrzenie (choroby) – powiedział.

Nie zostawiać rodziców samych



– Każdy rodzic ma prawo zdecydować – argumentował Marcin Kierwiński (PO). – Potencjalne matki, ojcowie, mają prawo myśleć o przyszłości swoich dzieci. Jeśli z badań wychodzi, że dziecko urodzi się bez mózgu, bez podstawowych organów, jest czymś nieludzkim powiedzenie kobiecie i ojcu: macie rodzić – mówił.



Paweł Bejda (PSL) zwrócił uwagę, że w przypadku całkowitego zakazu aborcji konieczna jest większa opieka państwa. – Różnie rodzice reagują. Bywa tak, że to dziecko zostaje odrzucone przez matkę czy ojca. I co wtedy? Nie wolno zostawiać rodziców samych sobie z tym traumatycznym problemem – powiedział.



Ryszard Czarnecki, eurodeputowany PiS zauważył, że sytuacja w Polsce nie jest wyjątkowa, bo debata na temat aborcji toczy się na świecie od lat. Sprzeciwił się mówieniu o „zaostrzeniu” prawa aborcyjnego. – Z punktu widzenia dzieci nienarodzonych to byłoby raczej złagodzenie, a nie zaostrzenie. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, tylko że tych dzieciaków nienarodzonych mało kto broni – ocenił.