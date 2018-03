Miami: Agnieszka Radwańska lepsza od liderki rankingu!

Znakomity występ Agnieszki Radwańskiej w trzeciej rundzie turnieju w Miami! Polka pokonała w trzech setach liderkę światowego rankingu Rumunkę Simonę Halep 3:6, 6:2, 6:3. W kolejnej rundzie zmierzy się z Wiktorią Azarenką.

Spotkanie trzeciej rundy w Miami było dziewiętnastym pojedynkiem Radwańskiej z aktualną liderką światowego rankingu. Dotychczasowy bilans był dla krakowianki mało optymistyczny. Wygrała tylko raz – w 2012 roku z Caroline Wozniacki.

Pierwszy set wskazywał na to, że w sobotę Polka tego bilansu nie poprawi. Już w drugim gemie przegrała swoje podanie. Kilka chwil później to samo zrobiła co prawda Halep, ale w całej partii to Rumunka grała zdecydowanie lepiej. W sumie Radwańska przegrała trzy gemy serwisowe, popełniając przy tym bardzo dużo niewymuszonych błędów.



Te w drugim secie zaczęła nieoczekiwanie popełniać Halep, która nie tylko nie trafiała serwisem, ale też przegrywała dłuższe wymiany.



Ostatecznie drugą partię Polka wygrała w 30 minut, oddając liderce rankingu tylko dwa gemy. teraz odtwarzane teraz odtwarzane Radwańska – Halep: niesamowity return Polki

Decydującą partię doskonale zaczęła Halep, która przełamała Polkę i po wygraniu swojego podania prowadziła 2:0.



To było jednak wszystko, na co tego dnia stać było Rumunkę. W kolejnych fragmentach na korcie królowała Radwańska, która efektownymi zagraniami przypomniała kibicom i rywalce, że wciąż potrafi grać skutecznie i przyjemnie dla oka.



Krakowianka grała znakomitym returnem, zmuszała przeciwniczkę do biegania pod siatkę, świetnie prezentowała się fizycznie. Seta wygrała 6:3, eliminując turniejową jedynkę i sprawiając tym samym sporą niespodziankę. teraz odtwarzane teraz odtwarzane Agnieszka Radwańska: taka wygrana cieszy szczególnie

. teraz odtwarzane teraz odtwarzane Tenis, WTA Miami: A. Radwańska – S. Halep (mecz)