„Czas refleksji, ale też radości”. Niedziela Palmowa otwiera Wielki Tydzień

Kościół katolicki obchodzi dziś Niedzielę Palmową na pamiątkę tryumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Niedziela Palmowa jest zarazem początkiem Wielkiego Tygodnia i zapowiedzią zbliżających się Świąt Wielkanocnych. – Jest to czas refleksji, ale też radości, którą chrześcijanie przekazują światu – powiedział rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Nazwa Niedzieli Palmowej pochodzi od wprowadzonego w XI wieku zwyczaju święcenia palm. We wszystkich kościołach w Polsce odbywają się dziś uroczyste procesje, których uczestnicy niosą kolorowe palmy, przedtem poświęcone przez kapłanów.



Nawiązując do Niedzieli Palmowej w Jerozolimie, ks. Rytel-Andrianik podkreślił, że procesja z palmami wyrusza z Betfage, niewielkiego sanktuarium na Górze Oliwnej, i przechodzi do kościoła św. Anny, już w murach starożytnej Jerozolimy. – Procesja dokładnie podąża śladami Jezusa, który wjeżdżał na osiołku do miasta ze zbocza Góry Oliwnej. Jerozolimska procesja różni się od polskich procesji tym, że wierni uczestniczą w niej, przynosząc palmowe liście i gałązki oliwne, podczas gdy w Polsce istnieje tradycja ozdobnych palemek, często ręcznie wyrabianych – powiedział rzecznik Komisji Episkopatu Polski.

#wieszwiecej Polub nas

Niedziela Palmowa – jak podkreślił ks. Rytel-Andrianik – rozpoczyna najważniejszy w roku tydzień dla chrześcijan na całym świecie, dlatego nazywa się go Wielkim Tygodniem. – W tych dniach Kościół – poprzez liturgie, znaki, symbole oraz tradycje – chce przekazywać ludziom na całym świecie pokój i nadzieję wypływającą z istoty chrześcijaństwa: męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa – powiedział.Zauważył, że czas Wielkiego Tygodnia, który rozpoczyna Niedziela Palmowa, to dobra okazja do refleksji nad sensem życia i jego celem. – Przesłanie tych szczególnych dni wzywa nas do jedności i pojednania oraz okazywania sobie życzliwości w relacjach rodzinnych, zawodowych i społecznych. To również ostatnia szansa na spowiedź przed Wielkanocą. Ważne, aby nikt nie został bez pojednania się z Bogiem i ludźmi – mówił rzecznik episkopatu

Światowy Dzień Młodzieży



W Niedzielę Palmową – zgodnie z decyzją papieża Jana Pawła II – od 1986 r. obchodzony jest również Światowy Dzień Młodzieży. W poszczególnych diecezjach młodzież spotyka się w tym dniu z miejscowymi biskupami.



W orędziu skierowanym do młodzieży papież Franciszek napisał, że hasłem tegorocznego, XXXIII Światowego Dnia Młodzieży, będzie brzmiało: „Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga”. Papież proponuje w orędziu młodzieży, by wobec swoich obaw i niepokojów starała się stosować „rozeznanie”. „Pozwala nam ono uporządkować zamęt w naszych myślach i uczuciach, aby działać w sposób właściwy i roztropny” – można przeczytać w orędziu.