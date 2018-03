„Ma pan z tym jakieś problemy, czy sobie teraz robi jaja z kobiet?”

Znaczna część dyskusji w sobotnim programie „Minęła 20” skupiła się na znaczeniu słowa „prokreacja”. Problem wzbudził w studio dużo emocji, pytania i riposty były nadzwyczaj szybkie. Spór wywołały manifestacje „czarnego piątku” oraz ustawy pro- i antyaborcyjne wnoszone do Sejmu. Zaognił go Witold Zembaczyński. Poseł Nowoczesnej powiedział, że jego klub złożył projekt ustawy o świadomej prokreacji, „która rozwiązuje wszystkie problemy, jakie mają polskie kobiety”. W tym kwestię dostępu do antykoncepcji.