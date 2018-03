Poseł Nowoczesnej: Ma pan z tym jakieś problemy, czy pan sobie robi jaja?

Część dyskusji w sobotnim programie „Minęła 20” skupiła się na znaczeniu słowa „prokreacja”. Spór wywołały manifestacje „czarnego piątku”. Dyskusję zaognił Witold Zembaczyński. Poseł Nowoczesnej powiedział, że jego klub złożył projekt ustawy o świadomej prokreacji. Jego zdaniem rozwiązuje on wszystkie problemy, jakie mają polskie kobiety. W tym kwestię dostępu do antykoncepcji.

Pod hasłem „Czarny piątek” w największych miastach w Polsce odbyły się demonstracje w odpowiedzi na obywatelski projekt ustawy „Zatrzymaj aborcję”. Jej przeciwnikiem jest Witold Zembaczyński. – Głosowałem za ustawą „Ratujmy kobiety”. Po drugie, złożyliśmy ustawę o świadomej prokreacji, która rozwiązuje wszystkie problemy, jakie mają polskie kobiety – zadeklarował. Prowadzący program Adrian Klarenbach poprosił więc posła o definicję określenia „świadoma prokreacja”.



Adresat pytania odebrał to jako wyraz agresji. – Ten tytuł (ustawy – red.) – odparł – odnosi się do tego, żeby wszystkie czynności związane z aktywnością seksualną człowieka były pod wpływem entuzjastycznej zgody, czyli wykonywane w sposób świadomy, bez żadnego przymusu, z pełnym dostępem do antykoncepcji, z pełnym poszanowaniem praw aborcyjnych i z pełnym poszanowaniem kobiet.





Wymiana zdań nabrała tempa. – Pan nie zna definicji słowa „prokreacja”. Prokreacja nie jest aktywnością seksualną – powiedział prowadzący program. – Ma pan z tym jakieś problemy, panie redaktorze, czy pan sobie teraz robi jaja z kobiet? – zapytał w odpowiedzi poseł. – Panie pośle, obawiam się, że problem ma pan poseł, bo nie zna znaczenia słowa „prokreacja” – powtórzył dziennikarz. – Panie redaktorze, pan nie obróci tego do góry nogami, bo ja powiedziałem, co to jest, a pan chyba chce sobie jaja z praw kobiet zrobić. Niech pan powie, że pan gardzi tymi prawami – sformułował zarzut wobec prowadzącego program Witold Zembaczyński.



W odpowiedzi usłyszał stwierdzenia, że rozmówcy nie są „na podwórku” i „czas jaj” dopiero przed nami.Prowadzący oddał głos pozostałym gościom. – To jest rodzenie potomstwa, dzieci, temu służy prokreacja – odparł poseł PiS Łukasz Schreiber. – Jak można świadomie prowadzić działania prokreacyjne ze środkami antykoncepcyjnymi? – spytał retorycznie inny gość – Ireneusz Zyska (Wolni i Solidarni).