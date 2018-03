„Kapitał początkowy” Szydło i Morawieckiego, czyli sto dni premierów

Jakie były pierwsze sto dni premierów Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego? O ocenę poprosiliśmy dwóch politologów. – Mimo różnych priorytetów, oba okresy były kompatybilne, oba wiele wniosły – uważa prof. Kazimierz Kik. – Mieli inne uwarunkowania na starcie – zaznacza prof. Norbert Maliszewski.

W ocenie prof. Kika sto dni premier Szydło – to mocna polityka socjalna plus reformy gospodarcze wicepremiera Morawieckiego. W polityce zagranicznej konflikt z Unią Europejską związany z dwoma problemami – reformą sądownictwa i nowelą ustawy IPN. – Mieszanka sukcesów i sporów. Per saldo, patrząc od wewnątrz, dobra passa. Patrząc od zewnątrz – konflikty – podsumował nasz rozmówca.



Politolog podkreślił jednak, że „ocena jest niejednoznaczna” również w przypadku stu dni Mateusza Morawieckiego. – Obecny premier w pierwszym etapie rządów gasił pożary. Ale sukces, jak na sto dni osiągnął znaczny; w relacjach z Unią konflikt udaje się zażegnać – powiedział.



Zdaniem prof. Kika, wymagało to od premiera zbyt wiele uwagi, żeby mógł pełną parą realizować zamysły zmian gospodarczych. Ale – podkreśla znów nasz rozmówca – „są dwa duże sukcesy: Kodeks pracy i Konstytucja dla biznesu”.



W opinii eksperta, to pierwsza od wielu lat próba harmonizacji relacji między światem pracy a światem biznesu. – Te relacje zostały zachwiane za rządów Platformy – ocenił prof. Kik. – Okazało się, że początki także tego rządu miały socjalny charakter. Także ekipa Mateusza Morawieckiego uwzględnia interesy świata pracy – powiedział. – Mimo różnych priorytetów, oba okresy były kompatybilne, oba wiele wniosły – podsumował profesor Kik.

Prof. Norbert Maliszewski zwrócił z kolei uwagę na różnice w starcie obu gabinetów. Beata Szydło i jej ministrowie rozpoczynali rządy – jak powiedział politolog – po triumfie wyborczym, udanej kampanii przed wyborami i zabrali się za realizację sztandarowych obietnic wyborczych.



Ekspert mówi w kontekście tego gabinetu o dużym politycznym potencjale i środkach oraz o jednym poważnym problemie, także zewnętrznym – konflikcie o Trybunał Konstytucyjny.



Mateusz Morawiecki zaczynał w dobrej sytuacji pod względem „nastrojów społeczno-gospodarczych”, ale w obliczu „pożaru” w związku z nowelizacją ustawy o IPN. Kluczową sprawą – podkreśla prof. Maliszewski – okazało się znalezienie kompromisu na tym polu.



„Walkę z pożarem” rozmówca portalu ocenia raczej negatywnie. – Ten pożar przyniósł polaryzację społeczeństwa, trwał za długo. Nie przyniósł szkody, jeśli chodzi o strategiczne cele, ale wpłynął na bieżącą politykę. Polska niewiele zyskała, wiele straciła – ocenił politolog.



Na pytanie o „twardy elektorat” rządzącej partii, który miał się sprzeciwiać zmianie na stanowisku premiera w styczniu tego roku, prof. Maliszewski odparł: „To wydumany problem, narracja opozycji. Zmiana mogła wzbudzić sprzeciw co najwyżej pewnych działaczy partyjnych, ale to nic nadzwyczajnego”.