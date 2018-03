Skripal pisał do Putina. Chciał wrócić do Rosji

Siergiej Skripal prosił prezydenta Rosji o pozwolenie na powrót do ojczyzny – powiedział w rozmowie z BBC przyjaciel byłego podwójnego szpiega. Na początku marca w Salisbury Skripal stał się celem ataku z użyciem broni chemicznej. O zorganizowanie zamachu podejrzewa się rosyjskie służby specjalne.

BBC, cytując Władimira Timoszkowa, pisze, że Skripal zaprotestował w liście do Władimira Putina przeciw oskarżeniom o „zdradę” i „prosił o wybaczenie”. Miał argumentować, że „przysięgał Związkowi Radzieckiemu, a nie Rosji”. Kreml zaprzecza, by taki list dotarł.



Były rosyjski oficer wywiadu wojskowego GRU, który działał jako podwójny agent brytyjskich służb wywiadowczych w latach 90. i na początku XXI wieku, został aresztowany w 2004 roku przez FSB, osądzony i skazany za zdradę stanu na 13 lat więzienia. Osiedlił się w Wielkiej Brytanii w 2010 roku po wymianie dziesięciu rosyjskich agentów aresztowanych w Stanach Zjednoczonych.



Od 4 marca on i jego córka Julia przebywają w stanie ciężkim w szpitalu.

Według Timoszkowa jego przyjaciel deklarował żal z powodu pracy dla dwóch wywiadów. Chciał wrócić do rodziny w Rosji. Miał zwierzyć się z tego przyjacielowi w rozmowie telefonicznej, w 2012 roku.



Żona byłego agenta, jego brat oraz syn zmarli w ostatnich latach w podejrzanych okolicznościach.



W ramach śledztwa w sprawie zamachu w Salisbury, brytyjska policja pobrała próbki z miejsc pochówku bliskich Siergieja Skripala. Według śledczych do ataku użyto produkowanego w ZSRR środka paralityczno-drgawkowego nowiczok. Wielka Brytania o atak na byłego agenta oskarżyła Rosję. Kreml temu zaprzecza.