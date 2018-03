Trump ma wyrzucić rosyjskich dyplomatów. Prezydent USA stawia jednak jeden warunek

Donald Trump zamierza wydalić ze Stanów Zjednoczonych rosyjskich dyplomatów w odpowiedzi na atak chemiczny w Wielkiej Brytanii – informują amerykańskie media. Prezydent miał zgodzić się z rekomendacją Rady Bezpieczeństwa Narodowego w tej sprawie, ale, według brytyjskich mediów, postawił warunek: Europa musi też podjąć kroki w tej sprawie.

Rada podjęła decyzję o rekomendowaniu wydalenia rosyjskich dyplomatów w środę. W piątek została ona przekazana prezydentowi Stanów Zjednoczonych, a ten zaprosił do Białego Domu ambasadora USA w Rosji, sekretarzy obrony, skarbu i handlu, szefa służb wywiadowczych oraz doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego.



Według agencji Bloomberg, Donald Trump zgodził się z rekomendacją wydalenia rosyjskich dyplomatów, ale chciał mieć pewność, że Europa podejmie takie same kroki. Brytyjski „The Times” poinformował w sobotę, że „bezprecedensowa, skoordynowana akcja” rozpocznie się w najbliższy poniedziałek odwołaniem, na okres czterech tygodni, unijnego ambasadora w Moskwie Markusa Ederera.



Tymczasem przedstawiciele Białego Domu zastrzegają, że decyzja może nie być ostateczna. Rzeczniczka Białego Domu Sarah Huckabee Sanders odmówiła oficjalnego potwierdzenia tych informacji.

Sprawa zamachu w Salisbury, na rosyjskiego, podwójnego szpiega Siergieja Skripala i jego córkę była jednym z tematów zakończonego w Brukseli unijnego szczytu. Wielka Brytania otrzymała na nim poparcie wszystkich unijnych krajów.



Kilkanaście państw, w tym Polska, konsultuje się w sprawie kolejnych działań. Mówi się, że państwa te mogą wyrzucić rosyjskich dyplomatów albo wezwać na konsultacje swoich ambasadorów z Rosji.



Na tym etapie Unia Europejska nie zdecydowała się na sankcje wobec Rosji.