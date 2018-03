Puigdemont prawdopodobnie wyjechał z Finlandii i uniknął ekstradycji

Fińska policja poinformowała w sobotę, że otrzymała z Hiszpanii europejski nakaz aresztowania b. szefa rządu Katalonii Carlesa Puidgemonta. Na lotnisku czekali niego reporterzy i lokalna policja. Były premier zdążył jednak wyjechać z Finlandii i wrócić do Belgii.

Były szef katalońskiego rządu przybył do Helsinek w czwartek i miał przebywać do soboty. Puigdemont został zaproszony przez fińską grupę parlamentarną sympatyzującą z Katalonią.



Sędzia hiszpańskiego Sądu Najwyższego wydał w piątek międzynarodowy nakaz aresztowania byłego szefa katalońskiego rządu regionalnego. Wcześniej oskarżył Puigdemonta o "rebelię" i złamanie hiszpańskiego prawa w związku ze zorganizowaniem referendum w sprawie ogłoszenia niepodległości Katalonii. Ekspremier tego regionu jest ścigany przez hiszpański wymiar sprawiedliwości na podstawie długiej listy oskarżeń, m.in. o "rebelię" i "malwersację funduszy", jak zakwalifikowano wydanie środków z kasy regionalnej na przeprowadzenie głosowania w sprawie niepodległości Katalonii.



Tym razem kataloński polityk zdołał jednak uciec. Fiński parlamentarzysta napisał na Twitterze: "Właśnie otrzymałem informację, według której Carles Puigdemont opuścił tego wieczoru (w piątek) nieznanym mi środkiem transportu Finlandię, udając się do Belgii".



Fińskie krajowe biuro śledcze na pytanie agencji AFP odpowiedziało, że nie jest w stanie ani potwierdzić, ani zaprzeczyć informacji o tym, że Puigdemont opuścił już Finlandię.





