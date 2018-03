Deathmetalowy zespół dziękuje posłowi PiS. „Jesteśmy wolni. Jesteśmy w domu”

„Chciałbym podziękować Panu Dominikowi Tarczyńskiemu, posłowi na Sejm RP, który odwiedził nas w Spokane, by upewnić się, czy nasze prawa człowieka są przestrzegane...” – takimi słowami zwrócił się do posła PiS Wacław „Vogg” Kiełtyka, gitarzysta polskiego zespołu deathmetalowego „Decapitated”. Fałszywie oskarżeni o gwałt i porwanie, muzycy spędzili w amerykańskim więzieniu 96 dni.

W styczniu prokuratura w stanie Waszyngton postanowiła wycofać zarzuty gwałtu i porwania wobec czterech członków polskiego zespołu Decapitated. Członków zespołu aresztowano w USA, gdy pewna kobieta oskarżyła ich o zbiorowy gwałt w 2017 roku po koncercie zespołu w Spokane w stanie Waszyngton.



W sprawie interweniował poseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński. W grudniu 2017 roku, w trakcie posiedzenia sądu, który uchylił areszt wobec muzyków Decapitated, przedstawiony został list od posła Tarczyńskiego ujmujący się za zespołem. Według adwokata muzyków Steve’a Grahama mogło to odegrać rolę w podjęciu przez sąd decyzji o zwolnieniu z aresztu.



„Piszę ten list, by wesprzeć moich rodaków. Chciałbym zachęcić was do rozważenia uwolnienia (muzyków) po wpłaceniu kaucji, dopóki nie zostaną wyjaśnione postawione im zarzuty” – pisał wtedy poseł Dominik Tarczyński.



W grudniu 2017 w rozmowie dla portalu tvp.info polityk dodał, że sąd wypuścił członków zespołu „Decapitated” bez kaucji. – Była ustalona kaucja w wysokości 100 tys. dolarów za osobę. Po mojej interwencji, moich zeznaniach, sąd zgodził się ich wypuścić za nic, bez żadnej opłaty – mówił w grudniu 2017 poseł PiS Dominik Tarczyński.



Jak dodał: „Oprócz mnie list przesłał także zespół z Australii, który grał wtedy z nimi i potwierdza, że te oskarżenia to kłamstwa i oszczerstwa”.

O powrocie do kraju poinformował na Facebooku gitarzysta zespołu Wacław „Vogg” Kiełtyk. Podziękował również posłowi Dominikowi Tarczyńskiemu za interwencję.



„Chciałbym również podziękować Panu Dominikowi Tarczyńskiemu, posłowi na Sejm RP, który odwiedził nas w Spokane, by upewnić się, czy nasze prawa człowieka są przestrzegane i który od początku wspierał nasze rodziny. To znaczy więcej, niż mógłbym wyrazić słowami”.



Na te słowa odpowiedział poseł PiS na Twitterze.

Nie „metalowcy” ani nie lekarze, górnicy czy pielęgniarki lecz obywatele Polski.



Kim są i jakie mają poglądy nie ma znaczenia.

Są Polakami i moja pomoc jako posła im się należała.

Byli fałszywie oskarżeni.



Są niewinni, co orzekł sąd w USA.



To wydarzenie na pewno ich zmieniło... https://t.co/VOglnBIPeK — Dominik Tarczyński (@D_Tarczynski) 24 marca 2018

źródło: Facebook, TVP Info, niezalezna.pl

Mężczyzna podkreślił, jak dotkliwe było dla niego czas spędzony w więzieniu i „tworzenie fałszywych narracji” na jego temat i jego zespołu.„W epoce internetu naprawdę łatwo zrujnować komuś życie, życie rodzinne, karierę. Były media i byli ludzie, którzy rzucili się na ten temat tworząc własną, nie trzymającą się faktów opowieść, wysnutą na podstawie szczątkowych informacji”.„Ostatnie kilka miesięcy to najstraszniejszy i najbardziej irracjonalny czas w naszym życiu. Więzienie to straszne miejsce. Przez 96 dni spędzonych w celi i prawie miesiąc poza nią musieliśmy radzić sobie z lękiem, niewiarygodnym stresem, depresją, a nawet przemocą. Było bardzo ciężko – nam, ale szczególnie naszym rodzinom. Trafić do więzienia w obcym kraju, z zarzutami natury kryminalnej, to ekstremalne doświadczenie. Nikomu nie życzymy” – czytamy.