Wpadł poszukiwany ośmioma listami gończymi

Płońscy policjanci zatrzymali mężczyznę poszukiwanego 8 listami gończymi. 28-latek za kradzieże, oszustwa i włamania ma do odsiedzenia 9 lat w więzieniu. Ponieważ jednak kilka kolejnych spraw jest na etapie prokuratorskim, niewykluczone, że trafi za kraty na dłużej.

Kilka dni temu śledczy namierzyli mężczyznę w Warszawie. Od dwóch lat był poszukiwany przez sądy i prokuratury z Płońska, Płocka i Mławy. Kryminalni zatrzymali go niedaleko jednego z centrów handlowych, gdy był w drodze do pracy.



28-latek był zaskoczony interwencją. – Od 2016 roku udawało mu się skutecznie ukrywać – często zmieniając miejsce swojego pobytu, włącznie z pobytem poza granicami kraju – mówi mł. asp. Kinga Drężek-Zmysłowska z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.



Przestępca trafi do więzienia, w którym ma do odsiedzenia wyrok 9 lat pozbawienia wolności. Kara ta może zostać wydłużona, gdyż kilka kolejnych spraw, związanych z przypisywanymi mu przestępstwami, jest jeszcze na etapie prokuratorskim.

#wieszwiecej Polub nas