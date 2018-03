Pijani myśliwi jechali na polowanie. Wpadli w sidła... policji

Policjanci z Gorzkowic (woj. łódzkie) zatrzymali trzech nietrzeźwych myśliwych jadących na polowanie. Kierowcy grozi do dwóch lat więzienia, pozostałym areszt.

Policyjny patrol zatrzymał do kontroli auto w rejonie Łochyńska. Samochodem podróżowali myśliwi kół łowieckich zaproszeni na polowanie – relacjonuje Radio Łódź.



Od 54-letniego kierowcy funkcjonariusze wyczuli woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że ma niemal promil alkoholu w organizmie. Podobny wynik dało badanie pasażerów.



W bagażniku znaleziono trzy sztuki broni myśliwskiej, na którą mężczyźni mieli pozwolenie. Broń została zabezpieczona przez mundurowych.



Kierowca samochodu już ma zatrzymane prawo jazdy i grozi mu do dwóch lat więzienia. Zgodnie z ustawą o broni i amunicji pasażerom grozi kara grzywny lub do dwóch lat aresztu.

