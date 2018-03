Polski misjonarz utonął w oceanie. Zginął, gdy pomagał koledze

Polski misjonarz w Afryce zginął ratując tonącego kolegę – poinformowało Stowarzyszenie Misji Afrykańskich. Ksiądz Adam Bartkowicz utonął we wtorek w Dar Es Salaam we wschodniej Tanzanii nad Oceanem Spokojnym. Duchowny pochodził z Dębicy na Podkarpaciu.

– Okoliczności tragicznej śmierci polskiego misjonarza poznaliśmy dopiero teraz - z relacji uratowanego przez Polaka duchownego z Zambii. Jego relację - przedstawioną na wczorajszej mszy pożegnalnej w Tanzanii – przekazał ksiądz Paweł Mąkosa rzecznik prowincji polskiej Stowarzyszenia Misji Afrykańskich.



Wyjaśnił, że ks. Bartkowicz uratował życie o. Chungu Cycusa należącego do Kongregacji Ducha Świętego, kiedy razem się kąpali w Oceanie Indyjskim i tamten zaczął tonąć.



– Ksiądz Adam podpłynął i zaczął pomagać temu księdzu. Płynęli jakiś czas razem. Rozdzieliła ich fala przypływu, ale w ostatnim momencie ks. Adam wypchnął go do takiego miejsca, że tamten mógł stanąć na nogi – powiedział rzecznik prowincji polskiej Stowarzyszenia Misji Afrykańskich.



– Dziękuję Adamie, za podarowanie mi Twojego życia. Pozostaję Twoim dłużnikiem i będę modlił się za Ciebie, prosząc Cię, abyś podzielił się ze mną tym wielkim, hojnym, bezinteresownym i kochającym sercem – czytamy w liście uratowanego o. Chungu Cycusa.



Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Wielką Środę - w Dębicy - w rodzinnej parafii księdza Adama Bortkowicza.

