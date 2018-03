Awaryjne lądowanie dreamlinera LOT-u w Nowym Jorku

Awaryjne lądowanie samolotu pasażerskiego należącego do Polskich Linii Lotniczych LOT w Nowym Jorku. Boeing 787 dreamliner lądował po tym jak piloci zauważyli usterkę silnika – informuje Radio Zet.

Maszyna leciała z Cancun w Meksyku do Warszawy – była po trzech godzinach lotu i miała przed sobą jeszcze ośmiogodzinną trasę.



Po lądowaniu w Nowym Jorku z samolotu spuszczono paliwo, co jest standardową procedurą w takiej sytuacji. Obecnie dreamliner jest naprawiany w Nowym Jorku.



Pasażerowie przesiedli się do innego samolotu LOT – lecącego z Nowego Jorku do Warszawy. W tej chwili kontynuują podróż.

