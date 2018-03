Szczerski po rozmowach na Węgrzech: dwa narody się lubią, i to nie od dziś

Rozmowy prezydentów Polski i Węgier dotyczyły bardzo konkretnych projektów, jak działania dla przyszłości Europy, energetyka, rozwój infrastruktury – powiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski w Veszprem na Węgrzech, gdzie obchodzono Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

W piątek po południu Duda spotkał się z prezydentem Węgier Janosem Aderem. Wieczorem obaj prezydenci uczestniczyli w uroczystej gali, podczas której przekazano Flagę Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej prezydentowi Kielc, gdzie odbędą się przyszłoroczne obchody.



Podczas rozmów poruszono m.in. temat połączeń drogowych na osi Północ-Południe, w tym budowy drogi S3 oraz trasy Via Carpatia, a także szybkiego połączenia kolejowego między Polską a Węgrami. Była też mowa o bezpieczeństwie energetycznym i dywersyfikacji dostaw gazu m.in. korytarzu gazowym na osi Północ-Południe.

Jak ocenił Szczerski, rozmowy potwierdziły też, że Polacy i Węgrzy „po prostu się lubią”.– To jest coś, co rzeczywiście jest – jak wczoraj podkreślali obaj prezydenci – w skali Europy wyjątkowe i warte kultywowania, i warte podkreślania: że rzeczywiście jest coś takiego jak dwa narody, które po prostu się lubią i to nie od dziś – powiedział szef gabinetu prezydenta.– Zmieniają się – jak mówił wczoraj prezydent Ader – czasy, zmieniają się symbole, a my mamy wciąż tę samą (...) przyjaźń. I dzisiaj też ona jest bardzo konkretna, bo te rozmowy wczoraj nie były rozmowami kurtuazyjnymi – były rozmowami o rzeczach bardzo konkretnych, jak rozwój infrastruktury, jak energetyka, jak działanie dla przyszłości Europy, działanie wobec tego, co dzieje się na Ukrainie, na Wschodzie – powiedział Szczerski.

Dodał, że rozmowy polityczne pokazały też, że sieć współpracy polsko-węgierskiej „od społecznej, kulturalnej, przez samorządową, po tę polityczną na najwyższym szczeblu” jest bardzo „gęsta”. Potwierdza to – jak wskazywał Szczerski – liczba organizacji międzynarodowych, w których Polska uczestniczy razem z Węgrami, liczba spotkań tegorocznych, które „już są zaplanowane między prezydentami Polski i Węgier w różnych formatach - czy to wschodniej flanki NATO czy Trójmorza, Wyszehradu”.



„Nadzwyczajna współpraca”



– I to wspaniałe, że tutaj w Veszprem - w dniu, gdzie spotykają się prezydenci - towarzyszył cały tydzień polsko-węgierski, w którym uczestniczyli także samorządowcy, organizacje społeczne, grupy kulturalne, zespoły muzyczne. To wszystko razem pokazuje tę panoramę polsko-węgierskiej współpracy, która, jak powiedziałem, jest nadzwyczajna, jeżeli chodzi o gęstość, jeżeli chodzi o sympatię, jeżeli chodzi o pozytywne emocje, które towarzyszą tej wspólnocie polsko-węgierskiej – mówił Szczerski.



Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej obchodzony jest od 2007 roku naprzemiennie w Polsce i na Węgrzech; został ustanowiony przez parlamenty obu krajów. W 2017 roku obchody odbyły się w Piotrkowie Trybunalskim. W tym roku odbywają się w Veszprem, około 100 km na południowy zachód od Budapesztu.