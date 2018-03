„Rasistowska przenośnia”. Były prezydent Estonii krytykuje artykuł Sierakowskiego

Artykuł wieloletniego redaktora naczelnego „Krytyki Politycznej” Sławomira Sierakowskiego krytykujący zmianę ustawy o IPN wywołał oburzenie byłego prezydenta Estonii Toomasa Hendrika Ilvesa. Jego tezy nazwał „rasistowską przenośnią”.

W artykule w portalu „Project Syndicate” publicysta dowodził, że „państwa Europy Zachodniej są wystarczająco dojrzałe, żeby poradzić sobie a nawet uczyć się z grzechów – łącznie z tymi popełnionymi przez nazistów”. Przeciwstawił im kraje Europy Wschodniej, które „najwyraźniej nie są”.



W ocenie byłego prezydenta Estonii w latach 2006-16 słowa Sierakowskiego są niesprawiedliwe. „Całkiem nieprzyjemne i głupie jest wrzucanie całego regionu do jednego worka. »Dojrzały« Zachód kontra »niedojrzały« Wschód Europy to rasistowska przenośnia. Wstyd” – napisał na Twitterze Ilves.

Pretty obnoxious and stupid to tar an entire region. The "mature" Western vs "immature" Eastern European countries is as racist a trope. Shameful. https://t.co/eWa04cVkP2