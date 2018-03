Rozbiórki sowieckich pomników w Legnicy i Szczecinie

W Legnicy (woj. dolnośląskie) rozebrano Pomnik Wdzięczności dla Armii Radzieckiej. Monument przedstawiał żołnierzy polskiego i radzieckiego trzymających na rękach dziewczynkę. Jego rozbiórkę zarządzono na mocy ustawy dekomunizacyjnej. Podobny pomnik rozebrano w sobotę również w Szczecinie.

Odsłonięty w 1951 roku pomnik położony w ścisłym centrum Legnicy na placu Słowiańskim to jeden z charakterystycznych elementów architektonicznych tego dolnośląskiego miasta. 3,5-tonowe figury pomnika zostały odlane ze spiżu według projektu Józefa Guzego. Monument przedstawia żołnierzy polskiego i radzieckiego trzymających na rękach dziewczynkę i ściskających sobie dłonie.



Legnica w okresie PRL zwana była „Małą Moskwą”, gdyż ulokowane tam było dowództwo i koszary Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej, zajmujące znaczny obszar miasta.



Liczne próby usunięcia



Pomnik po 1990 r. budził wiele kontrowersji, próbowano go wielokrotnie usunąć z pl. Słowiańskiego. – Teraz monument jest demontowany na mocy tzw. ustawy dekomunizacyjnej – wyjaśnił rzecznik legnickiego magistratu Arkadiusz Rodak.



Rzecznik dodał, że figury z tablicami ze zdemontowanego pomnika trafią na początku do magazynów Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. – Później zaś do lapidarium, które powstanie w Muzeum Miedzi w Legnicy – powiedział.



Gruz z cokołu pomnika ma trafić do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, gdzie zostanie zmielony. W operacji rozbiórki pomnika bierze udział 40-tonowy dźwig.

źródło: PAP, Radio Szczecin

W sobotę rano zdemontowano również radziecki pomnik Radziecki poświęcony „Tym, którzy zdobywali Szczecin”. Zapowiadano, że zdobienia pomnika będą zutylizowane, ale zastępca prezydenta miasta Marcin Pawlicki powiedział Radiu Szczecin, że elementy monumentu nie trafią na złom. - Ustaliliśmy wspólnie, że kratownica, która jest za pomnikiem, trafi w części w dyspozycję Instytutu Pamięci Narodowej. Jest przygotowywana koncepcja ekspozycji, która będzie umieszczona w Podborsku, w schronie z bazą atomową - wskazał Pawlicki.Koszt rozbiórki pomnika to kilkadziesiąt tysięcy złotych. W jego miejscu powstanie skwer. W ubiegłym roku na wniosek radnych PiS rada miasta zdecydowała o usunięciu Pomnika Wdzięczności dla Armii Czerwonej ze szczecińskiego placu Żołnierza Polskiego.