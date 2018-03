Rozbiórka sowieckiego pomnika w Legnicy

W Legnicy (Dolnośląskie) rozpoczęła się rozbiórka Pomnika Wdzięczności dla Armii Radzieckiej. Monument przedstawia żołnierzy polskiego i radzieckiego trzymających na rękach dziewczynkę. Jego rozbiórkę zarządzono na mocy ustawy dekomunizacyjnej.

Pomnik położony w ścisłym centrum Legnicy na placu Słowiańskim to jeden z charakterystycznych elementów architektonicznych tego dolnośląskiego miasta. Legnica w okresie PRL zwana była „Małą Moskwą”, gdyż ulokowane tam było dowództwo i koszary Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej, zajmujące znaczny obszar miasta.



Pomnik po 1990 r. budził wiele kontrowersji, próbowano go wielokrotnie usunąć z pl. Słowiańskiego.



– Teraz monument jest demontowany na mocy tzw. ustawy dekomunizacyjnej – powiedział PAP rzecznik legnickiego magistratu Arkadiusz Rodak.

źródło: pap

Rzecznik dodał, że figury z tablicami ze zdemontowanego pomnika trafią na początku do magazynów Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.– Później zaś do lapidarium, które powstanie w Muzeum Miedzi w Legnicy – powiedział.Gruz z cokołu pomnika ma trafić do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, gdzie zostanie zmielony. W operacji rozbiórki pomnika bierze udział 40-tonowy dźwig.Figury pomnika zostały odlane w latach 50. ze spiżu. Monument powstał według projektu Józefa Guzego, odsłonięto go w 1951 r. Pomnik przedstawia żołnierzy polskiego i radzieckiego trzymających na rękach dziewczynkę i ściskających sobie dłonie.