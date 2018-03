Sto tysięcy pątników w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. „Nogi bolą, ale było pięknie”

Sto tysięcy osób wzięło udział w 10. Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. Pątnicy z dwudziestu państw pokonali ponad siedemset tras liczących od czterdziestu do ponad stu czterdziestu kilometrów. Uczestników pobłogosławił papież Franciszek.

Grupy wychodziły od kilku tygodni, 23 marca przypadła kulminacja tegorocznej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Dla większości to była prawdziwie ekstremalna przeprawa – pielgrzymkę utrudniała niska temperatura, błoto.



Pątnicy, wśród których były osoby m.in. Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Kanady, wędrowali w ciszy, samotnie lub w małych grupach idąc w lasach czy w górach. Z intencjami w sercu nad ranem dotarli do celu. Wielu podkreślało, że tym razem zrezygnowali z jednego nabożeństwa Drogi Krzyżowej w parafii i postanowili ją przejść inaczej.



Korzyści duchowe



Swoją Ekstremalną Drogę Krzyżową pokonał jeden z jej inicjatorów ks. Jacek Stryczek. – Było zimno, nogi mnie bolały, ale było pięknie – mówi. Za najważniejsze jednak uważa korzyści duchowe. – Po pokonaniu takiej trasy zyskuje motywacje do pokonania życiowych trudności i pozbycia się swoich wad – podkreśla.



Ekstremalna Droga Krzyżowa odbywa się w nocy. Rozpoczyna się wieczorną mszą. Jedną trasą może iść nawet kilkaset osób, dlatego chętnych dzieli się na mniejsze grupy, które są kolejno wypuszczane w drogę. Każdy uczestnik dostaje jedynie mapę trasy i rozważania. Obowiązkowe są liczne odblaski mające poprawić bezpieczeństwo.

źródło: IAR

Dla wielu pątników Ekstremalna Droga Krzyżowa to był jeden ze sposobów na dobre przeżycie Wielkiego Postu. – Ekstremalna Droga Krzyżowa to dziś najszybciej rozwijający się ruch religijny na świecie – uważa ks. Stryczek. – Tu chodzi o wyjście poza strefę komfortu i porzucenie jej na rzecz wyzwania i poszukiwań duchowych – tłumaczy. W tym roku towarzyszyło jej hasło „Droga Pięknego Życia”.Rozwojowi Ekstremalnej Drogi Krzyżowej sprzyjał kard. Stanisław Dziwisz, a uczestnikiem i promotorem wydarzenia został również były nuncjusz apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore. Projekt wspiera także arcybiskup Marek Jędraszewski, obecny metropolita krakowski.