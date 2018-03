Cisza nocna na Lotnisku Chopina. Mieszkańcy pobliskich dzielnic będą spać spokojniej

Od najbliższej niedzieli zacznie obowiązywać cisza nocna na Lotnisku Chopina w Warszawie. Samoloty rejsowe nie będą mogły startować, ani lądować między 23.30 do 5.30 rano. W tym czasie lotnisko obsłuży jednak samoloty specjalne, lub sanitarne.

Od 25 marca z pory nocnej zniknie od 10 do 15 operacji lotniczych. Będą one rozłożone w dostępnych godzinach, czyli od 5.30 do 23.30. Przewoźnicy od kilku tygodni zawiadamiają pasażerów o zmianach.



Z godzin nocnych korzystali przede wszystkim tak zwani tani przewoźnicy oraz czartery. Jak mówi dyrektor portu przyjmowane będą samoloty spóźnione, ale jeśli okaże się, że taka przyczyna pojawią się u jakiegoś przewoźnika zbyt często, zostanie on ukarany grzywną finansową.



Zarówno władze portu, jak i ministerstwo infrastruktury argumentują, że na Lotnisku Chopina z roku na rok rośnie liczba operacji lotniczych, a port jest coraz bardziej uciążliwy dla okolicznych mieszkańców. Jak mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, pomysł ciszy nocnej, to efekt skarg mieszkańców, których domy są na drodze startów i lądowań. Szczególnie uciążliwy hałas towarzyszył mieszkańcom dzielnic Ursynów, Włochy i Ursus.

źródło: IAR

Władze portu zapowiadają, że w czasie ciszy nocnej nie zostanie on całkowicie zamknięty. Ze względów bezpieczeństwa musi pełnić funkcję tak zwanego lotniska zapasowego.Warszawski port, to największe lotnisko w kraju. W zeszłym roku obsłużyło ono ponad 15 milionów pasażerów.