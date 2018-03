Exposé Beaty Szydło na 100 dni rządu Mateusza Morawieckiego... [OPINIA]

Gdy kilka miesięcy temu doszło do najmocniejszego akcentu rekonstrukcji rządu – zmiany premiera, pisałem, że Prawo i Sprawiedliwość czeka potężna praca komunikacyjna, mająca na celu wyjaśnienie tego ruchu własnemu elektoratowi. Zmiana bardzo lubianej premier, na pracowitego i mającego dużo do powiedzenia, lecz jednak zupełnie inaczej odbieranego ministra, była dla większości sympatyków PiS zaskoczeniem. Mateusz Morawiecki dostał od większości wyborców kredyt zaufania, wzmocniony przez znalezienie nowej, przekonującej formuły obecności w rządzie Beaty Szydło.

Obecnie Prawo i Sprawiedliwość zaniedbuje wyjaśnienie wyborcom, jaka strategia towarzyszy w wycofywaniu się z niektórych elementów reformy sądownictwa, ustawy o IPN, czy zapowiedzi publikacji tak długo ignorowanych wyroków trybunału Andrzeja Rzeplińskiego.



To ostatnie tłumaczyć dziś można chyba tylko znużeniem obecnością niechlujnych stanowisk dogorywającego KOD naprzeciwko kancelarii premiera, to jednak słaby argument. Wśród możliwych zmian w nowych przepisach o Sądzie Najwyższym zniknąć ma różnica wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Tak, jakby ktoś w PiS, poza światowymi potęgami, które nie przyjęły tłumaczeń w sprawie ustawy o IPN, za wszelką cenę, nawet zaprzeczenia własnym dotychczasowym pryncypiom, ugłaskać chciał także irlandzką sędzię, która z tego właśnie powodu odmówiła nam wydania bandziora, handlującego narkotykami. Nie brak głosów, które wskazują, że zmiany są tak naprawdę wyłącznie grą, pozwalającą wycofać się KE z ataku na Polskę, ponieważ będą miały miejsce w momencie, gdy żadna z nich nie odwróci już sensu reform (przykładowo – publikacja orzeczeń TK nie ma już znaczenia, ponieważ odnosi się do nieobowiązujących ustaw).



Co uzyskamy od Unii? Jaką mamy pewność tych korzyści? Tego na razie nie wiemy, choć pojawia się pierwszy argument dla zwolenników tej tezy. To ciepłe słowa Jean Claude Junckera, od pewnego czasu przyjmującego na siebie rolę „dobrego policjanta”. Najlepszą policjantką może być Angela Merkel, gdy jednak od kanclerz słyszymy w miarę miłe rzeczy, w niemieckich mediach i od unijnych urzędników wciąż płyną całkiem inne sygnały. Znawcy wskazują, że w przede dniu możliwej zmiany układu sił w PE i Unii jako takiej, nasze znaczenie może wzrosnąć, a nawet najmocniejszym graczom nie na rękę jest trwanie konfliktu z Polską.

Jednak już w kwestii wieku emerytalnego dochodzi do stworzenia wyłomu w całej narracji w jednej z kluczowych dla PiS dziedzin. Wyborcy patrzą na to, niewiele z tego rozumiejąc i choć zawsze w porę przypomną sobie, jakie mają alternatywy, to jednak jest ogromna różnica między głosowaniem z przekonania, a tylko, by uniknąć o wiele gorszych scenariuszy. A choć głos w obu przypadkach wart jest na pozór tyle samo, to zakładam, rządzący muszą mieć świadomość, że tylko wyborca, głosujący z przekonania, nie braku laku, jest w stanie swoim zaangażowaniem przekonać niezdecydowane osoby ze swojego otoczenia, choćby mówiąc o swoich motywacjach, wyborach i oczekiwaniach.



Na razie po cichu minęło sto dni rządów premiera Morawieckiego. Czy spełniło oczekiwania, polegające głównie na poprawie relacji z zagranicą? W tej chwili ważą się losy naszych relacji z Unią i choć od kilku dni pojawiają się informacje o możliwym porozumieniu, którym towarzyszą te jeszcze bardziej cenne, o nowych sojusznikach, nie można wydać jednoznacznej oceny. Czy udało się wypracować coś, co nie byłoby możliwe z poprzednią ekipą? Czy rezygnacja z najczęściej atakowanych przez opozycję ministrów, dała rządowi oddech, konieczny do dalszej pracy? Czy wreszcie pojawiły się nowe, dalekosiężne strategie gospodarcze, mogące się równać z wcześniejszymi, godnościowymi inicjatywami społecznymi?

Trudno jest znaleźć twierdzącą odpowiedź na powyższe pytania. Oczywiście należy docenić sukces programu 500+ i obserwować rozwój jego młodszego rodzeństwa – Mieszkania +, to jednak działania, mające swój początek w poprzednich latach. Brak nowego otwarcia w pracach rządu, czegoś, co nadałoby ton publicznej dyskusji, zdominowanej ostatnio przez działania zaczepne i ataki ze strony opozycji. Choć poziom medialnego ostrzału rządu jest mniej więcej stały, wcześniej spotykał się on z kontrą opartą o pozytywny, prospołeczny przekaz.



Dziś taką okazją mogłaby być finalizacja reformy wymiaru sprawiedliwości, której towarzyszą następne zagraniczne lamenty, kolejne kontrowersje wokół wyroków, zarówno wydawanych teraz (kolejny sędzia, tym razem skazany wcześniej za kradzież elementu wiertarki, bardzo łagodnie potraktowany przez SN), jak przed laty (głośna sprawa ewidentnie wrobionego Tomasza Komendy, niewinne więzionego przez 18 lat). Czy dokończeniu tego wątku rządowej agendy służyć mają ustępstwa, zapowiadane w zmianach niektórych, całkiem przecież świeżych przepisów?

Czwartek przyniósł wydarzenie, które wiele mówi o opisanych przeze mnie komunikacyjnych problemach. Najmocniejsze, najszerzej komentowane wystąpienie, podsumowujące ostatnie działania rządu, a zarazem najmocniej kontrujące ataki wygłosiła w sejmie Beata Szydło. Można wręcz uznać, że to była premier ogłosiła w imieniu swojego następcy exposé po stu dniach jego kierownictwa. I zostało to przez zwolenników PiS zauważone, dając tym samym nowe paliwo dla głośno przez coraz więcej osób formułowanej tęsknoty za Szydło w poprzedniej roli.



Wieczór należał jednak do Mateusza Morawieckiego, lecz głównie za sprawą opozycji, która zaatakowała premiera (i jego ojca) za pomocą fake newsa o rzekomej pożyczce, jakiej udzielić miał ks. Jegierski marszałkowi seniorowi. Sprawa ta została opisana w „Gazecie Polskiej” przez Wojciecha Muchę ponad dwa miesiące temu. Wystarczyło znać tekst, by wiedzieć, że ks. Jegierski, dzięki opozycji gwiazda jednego wieczoru, jest osobą całkowicie niewiarygodną. Z odgrzewanej afery zapamiętamy drona, za pomocą którego premier polować miał na wierzyciela swojego ojca.

Odgrzewana jest też wojna wokół zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych, na które zresztą PiS, wbrew nadziejom wielu katolickich wyborców, wydaje się nie mieć specjalnie ochoty. Protesty pod hasłem obrony kobiet (z których nie wszystkie sobie takiej obrony życzą, co organizatorkom zbytnio nie przeszkadza) nośne były jednak tylko za pierwszym razem, gdy usiłowano przedstawić fałszywy, o wiele bardziej, niż w rzeczywistości radykalny, wymiar proponowanych zmian. Wówczas, podobnie jak później w akcję obrony sądownictwa III RP, włączyły się również osoby mniej zainteresowane polityką. Jednak radykalizm przekazu i treści imprez, zdominowanych przez środowiska krzykliwe, niszowe i radykalne, szybko odstraszył dużą część pierwszej fali demonstrantek.



Tym razem od prostackiej wersji radykalizmu postanowiono zacząć, atakując pałace biskupie, przede wszystkim – warszawski. „Zrozum biskupie, mamy cię w dupie” – radykalnie ogłosiła młodzież, ponoć akademicka i nawet przez niektóre uczelniane struktury wspierana. Przypomina się klimat Krakowskiego Przedmieścia latem 2010 roku, jednak tak, jak ówczesny antyklerykalizm szybko się wypalił, tak i ten nie porwie tłumów, patrzących, według wszystkich badań i statystyk w zupełnie inną stronę. Tak, jak po zaledwie jednym tygodniu wygasła większość emocji, związana z handlem w niedzielę, choć tu zapewne również, może nawet co tydzień, powracać będą słabnące fale wyuczonej bezradności tych, którzy nie potrafią dać sobie rady bez otwartego w ten jeden dzień sklepu.

Tradycyjnie jedną z form czarnego protestu lub jego białej opozycji jest chwilowe oznaczenie facebookowych awatarów odpowiednią nakładką. W ten sposób właściciele portalu, razem z naszymi znajomymi oczywiście, będą mieli kolejną okazję poznać nasze poglądy. I, być może udostępnić je komuś innemu, co okazuje się być na tyle częstą praktyką, by sam szef tego cudownego interesu musiał się tłumaczyć. A że w 2015 roku po raz pierwszy w polskich wyborach sporą, choć raczej jeszcze nie decydującą rolę, odegrały media społecznościowe, część opozycji i mediów natychmiast rzuciła się udowadniać, że i Andrzej Duda swoją wygraną zawdzięcza jakimś podejrzanym machinacjom z udziałem tej firmy.



Nudzi mnie już pisanie, że opozycja nie wyciąga wniosków, przypomnę tylko, że wielu obserwatorów nie mogło trzy lata temu wyjść ze zdziwienia, jak to dotąd nieźle sobie radząca w sieci PO oddaje pole, z oddolnym ruchem swoich przeciwników walcząc za pomocą kompletnie nietrafionych pomysłów w rodzaju pamiętnej strony „Co na to Bronek?”. A co na to Bronek? Nikogo to nie interesowało. Liberałowie oskarżający dotąd prawicę o hołdowanie spiskowym teoriom dziejów, ulegają jej sami, gdy pozwala im wytłumaczyć się przed sobą z własnego braku pomysłu. A że ten nadal się nie pojawił, zapewne i kolejne wybory parlamentarne przyjdzie przegrać w wyniku międzynarodowego spisku złych rządów i chciwych korporacji.