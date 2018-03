Przejęto dwie tony kokainy. Sukces brazylijskich służb

Brazylijskie służby przejęły w porcie Santos na południowo-wschodnim wybrzeżu ładunek blisko dwóch ton kokainy – poinformowały w piątek władze tego kraju.

Jest to największy przemyt kokainy, jaki wykryto w tym największym porcie Ameryki Łacińskiej.



Narkotyki zostały ukryte w pojemnikach z kawą, białkiem sojowym i cukrem.



Władze oświadczyły, że ładunek był przeznaczony na eksport; nie podały jednak, dokąd miał trafić.



Od początku tego roku w wyniku sześciu operacji brazylijskich służb w porcie Santos przejęto w sumie 2,8 tony narkotyków.



Today , CCP Brazil stops more then 2 tons of cocaine in the port of Santos !! A new record !! Impressive !! Congrats to all involved !! @UNODC_WCO_CCP @UNODC_ROPAN @WCO_OMD @CRIMJUST_UNODC https://t.co/1WefnwF5UM