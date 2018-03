Zamach w Trebes. Zmarł policjant, który zgłosił się do wymiany za zakładnika

Zmarł policjant, który w piątek dobrowolnie zgłosił się na wymianę za jednego z zakładników, przetrzymywanych przez uzbrojonego napastnika w Trebes na południu Francji – poinformował w sobotę rano szef francuskiego MSW Gerard Collomb. Tym samym liczba ofiar piątkowego zamachu na południu kraju wzrosła do czterech. Obrażenia odniosło 15 osób. Francuska policja zatrzymała partnerkę życiową mężczyzny, który w Trebes na południu kraju zabił trzy osoby i wziął zakładników w supermarkecie.

49-letni płk Arnaud Beltrame zgłosił się do wymiany na ochotnika. Gdy wszedł do supermarketu pozostawił włączony telefon, co ułatwiło akcję antyterrorystom. Niestety, został postrzelony. Nad ranem zmał. „Pułkownik Arnaud Beltrame nie żyje, oddał życie za swój kraj. Francja nigdy nie zapomni jego bohaterstwa” – napisał na Twitterze minister Collomb.



Kierujący śledztwem paryski prokurator Francois Molins potwierdził wcześniej, że napastnik, 26-letni Redouane Lakdim, był znany francuskim służbom ze względu na powiązania z salafizmem, radykalnym odłamem islamu.



– Obserwacja w latach 2016/2017 nie wykazała żadnych wyraźnych sygnałów, które mogłyby pomóc nam przewidzieć jego zachowanie – powiedział Molins. Nic nie wskazywało na to, że jest gotów przeprowadzić atak – dodał.



Krzyczał „Allahu akbar!”



Prokurator potwierdził relacje świadków, którzy mówili, że napastnik krzyczał „Allahu akbar!” (Bóg jest wielki) i nazwał siebie „żołnierzem Państwa Islamskiego” (IS), gdy wtargnął do supermarketu w Trebes. Molins powiedział też, że mężczyzna pochodził z Maroka.



Burmistrz Paryża Anne Hidalgo poinformowała na Twitterze, że o godz. 24 w nocy z piątku na sobotę światła na wieży Eiffla zostaną wyłączone, by uczcić pamięć trzech ofiar śmiertelnych. Nie wskazała, kiedy światła zostaną na powrót włączone.

Wbrew wcześniejszym informacjom, wśród ofiar śmiertelnych ataku nie ma obywatela Portugalii – poinformował w nocy z piątku na sobotę rząd w Lizbonie.



Błędy w komunikacji



– Z powodu błędów w komunikacji, początkowo informowano o śmierci obywatela Portugalii. Po przeprowadzeniu niezbędnych procedur indentyfikacyjnych okazało się, że jest on ciężko ranny. Przebywa teraz w szpitalu w Carcassonne – wyjaśnił sekretarz stanu ds. spraw portugalskich za granicą Jose Luís Carneiro.

Wcześniej portugalski rząd oświadczył, że wśród ofiar śmiertelnych jest Portugalczyk. – Jest nam przykro z powodu zamętu wywołanego przez tę dezinformację – powiedział Carneiro.Podana wcześniej wiadomość o śmierci obywatela Portugalii na południu Francji spowodowała, że prezydent kraju Marcelo Rebelo de Sousa przekazał kondolencje rodzinie ofiary.

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział wcześniej, że zabicie trzech osób w Trebes to akt „islamskiego terroryzmu”, zastrzegł jednak, że służby weryfikują oświadczenie IS, które przyznało się do ataku.



Porwał samochód



Według informacji podanych przez francuskie MSW Lakdim w piątek przed południem porwał samochód i ostrzelał policjantów w Carcassonne na południu kraju, po czym wziął zakładników w supermarkecie w pobliskim Trebes. Najprawdopodobniej działał w pojedynkę.

źródło: pap

Media podały, że mężczyzna żądał wypuszczenia na wolność Salaha Abdeslama, sprawcy zamachu w Paryżu w listopadzie 2015 roku, wobec którego w Belgii toczy się proces o „usiłowanie zabójstwa w kontekście terrorystycznym” w 2016 roku, gdy wdał się w strzelaninę z brukselską policją.Ponad 240 osób zginęło we Francji od 2015 roku w atakach przeprowadzonych przez sprawców ślubujących wierność IS lub zainspirowanych działalnością tej ekstremistycznej organizacji – podała agencja Reutera.