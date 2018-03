„Czarny piątek”. Demonstracje przeszły w kilku miastach Polski

Pod hasłem „Czarny piątek” w największych miastach w Polsce odbyły się demonstracje w odpowiedzi na obywatelski projekt ustawy „Zatrzymaj aborcję”. Jak poinformowała Komenda Główna Policji, podczas zgromadzeń było spokojnie, nie odnotowano poważniejszych incydentów.

W piątek demonstracje przeszły m.in. ulicami Gdańska, Gdyni, Szczecina, Katowic, Poznania i Łodzi. W Warszawie, gdzie odbyły się główne protesty. Według danych policji w kulminacyjnym momencie demonstrowało ok. 20 tys. osób. Z kolei rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk poinformował, że w proteście wzięło udział 55 tys. demonstrantów.



Według informacji, które PAP uzyskała w Komendzie Głównej Policji, demonstracje przebiegły „bardzo spokojnie”, w całym kraju nie odnotowano poważniejszych incydentów.

„Wolność, równość, aborcja na żądanie”



„Czarny piątek” rozpoczął się u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Następnie uczestnicy demonstracji udali się pod Dom Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej, gdzie spotkali się z pikietującymi. Stamtąd protestujący przeszli Traktem Królewskim, zatrzymując się m.in. przed kościołami św. Anny i Wizytek, gdzie – według organizatorek – wcześniej miały być zbierane podpisy pod projektem „Zatrzymaj aborcję”.



Dalej manifestanci przeszli w kierunku ronda de Gaulle'a, gdzie spotkali demonstrację idącą sprzed gmachu Sejmu. Połączone demonstracje przeszły Alejami Jerozolimskimi przed siedzibę Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej.



Uczestnicy marszu nieśli transparenty z napisami: „Niepodległe Polki”; „Solidarność naszą bronią”, „Wyskrobać Sejm” czy „Siedź w swojej kaplicy, a nie w mojej macicy”. Demonstranci skandowali m.in.: „Chcemy lekarzy, nie misjonarzy”, „Wolność, równość, aborcja na żądanie”.



Wśród demonstrantów pojawili się politycy, m.in. poseł PO i kandydat na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski, posłanki Nowoczesnej: Katarzyna Lubnauer, Kamila Gasiuk–Pihowicz, Joanna Scheuring–Wielgus i Monika Rosa.



Przed siedzibą PiS przemawiała m.in. liderka „Strajku kobiet” Marta Lempart, która zwracała się do „szeregowego posła” Jarosława Kaczyńskiego wykrzykując: – Jesteśmy tu razem. U siebie, nie jesteśmy gośćmi. Za każdym razem będziemy was tak odwiedzać. Mówiła również, że w „Polska jest miejscem dla wszystkich”. Dodała, że nie chodzi o to, żeby „państwo stało się domeną łupów”.



Interwencja policji



Podczas przemarszu na rondzie Dmowskiego kilka uczestniczek demonstracji odpaliło race dymiące na czarno. Interweniowała policja, która otoczyła kordonem kilka kobiet, w tym kobietę w ciąży. W rozmowie z dziennikarzami uczestniczki zauważyły, że podczas marszów narodowców policja nie reaguje na odpalanie rac.



– Nie można porównywać dwóch różnych zgromadzeń o zupełnie innym charakterze. Widząc płonące race, policjanci podjęli decyzję o interwencji celem pouczenia o zagrożeniu. Jej zakończenie podyktowane było bezpieczeństwem kobiety w ciąży, gdyż tłum napierał na policjantów – powiedział kom. Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej Policji. Marczak poinformował, że podczas piątkowego protestu policjanci wylegitymowali co najmniej kilkanaście osób ze środowisk narodowych. Zaznaczył, że mieli przy sobie race. – Policjanci zabezpieczyli dwie pałki teleskopowe – dodał.



Obywatelski projekt „Zatrzymaj aborcję” w Sejmie



W poniedziałek Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała obywatelski projekt „Zatrzymaj aborcję”. Proponowane zmiany znoszą możliwość przerwania ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu. Środowe i czwartkowe posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodzin, która miała zająć się tym projektem, zostały odwołane.



Procedowana ustawa to kolejna w ostatnim czasie próba zmian przepisów dotyczących dopuszczalności przerywania ciąży. We wrześniu 2016 r. Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu projekt „Ratujmy kobiety”, liberalizujący przepisy aborcyjne, a skierował do dalszych prac projekt komitetu „Stop aborcji”, zaostrzający prawo. Wywołało to burzliwe reakcje, m.in. tzw. czarny protest na ulicach miast przeciw proponowanym zmianom. Ostatecznie Sejm definitywnie odrzucił projekt.