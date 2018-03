Trzech astronautów dotarło na ISS. Wraz z nimi – mundialowa piłka

Rosyjski statek kosmiczny Sojuz MS-08, który wystartował w środę z dzierżawionego przez Rosję kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie, dotarł w piątek do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) – podały NASA i rosyjska agencja kosmiczna Roskosmos.

Zadokowanie statku nastąpiło o godzinie 20.40 czasu polskiego. Na jego pokładzie przybyli na ISS Rosjanin Oleg Artemjew oraz Amerykanie Andrew Feustel i Richard Arnold.



Dla 47-letniego Artemjewa jest to drugi lot w kosmos; przebywał on na stacji orbitalnej od marca do września 2014 roku. 52-letni Feustel ma za sobą dwie kosmiczne misje, w których uczestniczył na pokładach wahadłowców NASA w 2009 i 2011 roku – druga z nich obejmowała również 12–dniowy pobyt na ISS. Wcześniejszy kosmiczny dorobek 54-letniego Arnolda to uczestnictwo w trwającym blisko 13 dni locie zaopatrzeniowym wahadłowca Discovery na stację orbitalną w marcu 2009 roku.

źródło: pap

Załogę ISS tworzyli dotychczas Rosjanin Anton Szkaplerow, Amerykanin Scott Tingle i Japończyk Norishige Kanai, którzy po blisko półrocznym pobycie w kosmosie mają powrócić na Ziemię 3 czerwca. W trzy dni później z Bajkonuru ma wyruszyć statek Sojuz MS-09, dowożąc na stację orbitalną Rosjanina Siergieja Prokopjewa, Niemca Alexandra Gersta i Amerykankę Serenę Aunon-Chancellor. Artemjew, Feustel i Arnold mają przebywać w kosmosie do września.Sojuz MS-08 przywiózł na ISS piłkę nożną, która ma zostać użyta w pierwszym meczu tegorocznych mistrzostw świata w Rosji. Szkaplerow zabierze ją z powrotem na Ziemię.