Dzieci z Zespołem Downa? „To tylko jedna czwarta przypadków”

– Dzieci z Zespołem Downa to tylko jedna czwarta przypadków aborcji z powodu ciężkiego uszkodzenia płodu. Bardzo często są to uszkodzenia, które uniemożliwiają życie poza łonem matki, co oznacza jednoznacznie śmierć w męczarniach – powiedziała reporterowi tvp.info Katarzyna Lubnauer. Przewodnicząca Nowoczesnej uczestniczyła w Warszawie w demonstracji przeciwników zaostrzenia prawa aborcyjnego.