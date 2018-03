– Dzieci z Zespołem Downa to tylko jedna czwarta przypadków aborcji z powodu ciężkiego uszkodzenia płodu. Bardzo często są to uszkodzenia, które uniemożliwiają życie poza łonem matki, co oznacza jednoznacznie śmierć w męczarniach – powiedziała reporterowi tvp.info Katarzyna Lubnauer. Przewodnicząca Nowoczesnej uczestniczyła w Warszawie w demonstracji przeciwników zaostrzenia prawa aborcyjnego.

Zgromadzenia i marsze odbywały się w piątek w wielu miastach, jednak główny protest zorganizowano w stolicy. Uczestniczki „Czarnego piątku” argumentowały, że odbieranie prawa do decydowania o własnym życiu ogranicza wolność i wymusza zachowanie niezgodne z własnymi priorytetami. Wskazywały, że Polki chcą decydować o sobie i o formie, w jakiej będą realizować się jako matki. Jak mówiły, żadna ustawa antyaborcyjna nie zahamuje tego procesu.



Demonstranci, wśród których było też wielu mężczyzn, wskazywali, że przegłosowanie ustawy antyaborcyjnej pogłębi brak zaufania dla rządzących.



Katarzyna Lubnauer napisała na Twitterze, że „Prawa kobiet to podstawowe prawa człowieka, to prawo do wolnego wyboru i stanowienia o sobie. Dlatego warto o nie walczyć i nie dać nikomu ich ograniczać. Kościół nie będzie decydował za nas!”





