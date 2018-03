Pierwsza taka operacja w Polsce. Lekarze uratowali poparzone oko 10-latka

Sukces Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach i 10-letniego Kuby. Cztery lata temu chłopiec doznał oparzenia lewego oka wapnem gaszonym. Stracił wzrok. Katowiccy lekarze dokonali przeszczepu komórek macierzystych nabłonka rogówki ze zdrowego oka. Poparzenia były tak ciężkie, że aby wykonać zabieg, musieli najpierw rozdzielić przyrośniętą powiekę od oka.

To pierwsza taka operacja w Polsce. Kuba jest trzecim dzieckiem na świecie, u którego w leczeniu poparzonego oka wykorzystano innowacyjną metodę przeszczepu komórek macierzystych nabłonka rogówki. Dziś 10-latek ma się już dobrze. Wrócił do nauki, może się bawić jak inne dzieci.



Jego dramat zaczął się cztery lata temu, gdy wapno gaszone poparzyło mu lewe oko. Chłopiec przestał nim widzieć, ale na operację musiał poczekać. Katowiccy lekarze pobrali 2 milimetry kwadratowe komórek macierzystych ze zdrowego i wysłali je do laboratorium we Włoszech, gdzie przez pół roku komórki były namnażane. Dopiero potem można było wykonać zabieg.

źródło: TVP Katowice

Oko było tak poparzone, że lekarze, żeby wykonać zabieg, musieli najpierw rozdzielić przyrośniętą powiekę od oka.Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach to jedyne takie miejsce w Środkowej Europie, gdzie pacjenci mogą korzystać z najnowszej terapii komórkami macierzystymi. Do tej pory z tej metody skorzystało tu tylko 7 osób. Prawdopodobnie do tego grona dołączą też pacjenci z niektórymi schorzeniami wrodzonymi, ale nie tylko.Szpital już ma zgodę na włączenie do międzynarodowego programu kolejnej dwójki dzieci. Wniosek o refundowanie tego zabiegu czeka na rozpatrzenie.