Policjant oddał się w ręce terrorysty i włączył komórkę

Francja opłakuje w piątek ofiary zamachu w Trebes na południu kraju. Władze chwalą odwagę policjanta, który oddał się w ręce uzbrojonego napastnika w zamian za jednego z zakładników w miejscowym supermarkecie. Policjant ukrył w sklepie włączoną komórkę, dzięki czemu jego koledzy z oddziałów specjalnych mogli koordynować akcję.

Napastnik z Trebes zatrzelony. Żądał uwolnienia terrorysty Abdeslama Francuska policja przypuściła w piątek po południu atak na supermarket w Trebes na południu kraju i zastrzeliła napastnika, który przetrzymywał tam... zobacz więcej

Prezydent Francji poinformował w piątek, że w Trebes zginęły trzy osoby, a 16 zostało rannych, z czego co najmniej dwie są w stanie ciężkim. O życie walczy 45-letni podpułkownik policji, który zaproponował, że zgłosił się do wymiany za jednego z przetrzymywanych w sklepach zakładników. – Odwaga policjanta uratowała życie (kogoś innego) – powiedział Emmanuel Macron.



Funkcjonariusza chwalił też Gerard Collomb, szef francuskiego MSW. Postawa podpułkownika ułatwiła zadanie jednostkom policji, które przypuściły atak na supermarket i zabiły napastnika.

Je salue l'engagement, le professionnalisme et le courage des forces de l'ordre. pic.twitter.com/wzINv0IM1p — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 23 marca 2018

Policjant zdołał bowiem ukryć przed napastnikiem włączony telefon komórkowy, dzięki czemu zachował kontakt z kolegami na zewnątrz. Nie jest jasne, czy oficera ranił napastnik, czy też raniła go przypadkowa kula jednego z policjantów podczas operacji.

Według informacji podanych przez francuskie MSW 26-letni Redouane Lakdim w piątek przed południem porwał samochód i ostrzelał policjantów w Carcassonne, po czym wziął zakładników w supermarkecie w pobliskim Trebes. Lakdim, notowany za drobne przestępstwa i posiadanie narkotyków, zradykalizował się, choć obserwujące go służby nie uważały go za zagrożenie na tle islamistycznym. Najprawdopodobniej działał w pojedynkę.



Media podały, że mężczyzna, z pochodzenia Marokańczyk, zażądał wypuszczenia Salaha Abdeslama, sprawcy zamachu w Paryżu w listopadzie 2015 roku, wobec którego w Belgii toczy się proces o „usiłowanie zabójstwa w kontekście terrorystycznym” z 2016 roku, gdy wdał się w strzelaninę z brukselską policją.

À la cellule de crise de la @Place_Beauvau pour faire le point sur les faits de Carcassonne et de Trèbes. pic.twitter.com/SM5uLs6UeQ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 23 marca 2018

źródło: PAP, TVP Info

Według kilku świadków, w tym burmistrza Trebes Erica Menassiego, Lakdim, wchodząc do sklepu, krzyczał: „Allahu akbar”, „zabiję was wszystkich” i „jestem żołnierzem Daesh”" (arabski akronim nazwy IS).Zginęły cztery osoby, w tym napastnik, a 16 zostało rannych. Wśród dwóch osób ciężko rannych jest bohaterski funkcjonariusz. Władze Francji traktują incydent jako akt terroru. Do ataku przyznało się Państwo Islamskie.