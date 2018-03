Ochroniarze z dyskontu poniżali upośledzonego umysłowo 50-latka

Dwaj ochroniarze jednego z dyskontów w Słupsku stracili pracę po tym, jak „dla zabawy” fikcyjnie zatrudnili do pilnowania sklepu 50-letniego, upośledzonego umysłowo mężczyznę. Obaj urządzili mu poniżające testy sprawnościowe i wyrobili „legitymację kwalifikowanego czubka z ochrony fizycznej”. Skandal wyszedł na jaw, gdy upośledzony mężczyzna powiedział zaprzyjaźnionym kobietom, że znalazł pracę jako ochroniarz.

Sprawę poniżającego traktowania 50-letniego pana Piotra nagłośniło m.in. Radio Gdańsk po tym, jak do mediów zgłosiła się kobieta, którą często odwiedzał. Dwaj ochroniarze dyskontu przy ul. Lutosławskiego w Słupsku uznali, że zabawią się kosztem upośledzonego klienta.



Pan Piotr regularnie pojawiał się w sklepie. Odwiedzał także sąsiedni sklep, w którym pracowały dwie kobiety. Mężczyzna przychodził tam zimą, aby się ogrzać i porozmawiać. – To jest osoba chora, o intelekcie dziecka i do tego cierpiąca na epilepsję – tak według Radia Gdańsk opisywała Piotra jedna z kobiet. Właśnie te dwie kobiety odkryły, że ochroniarze z dyskontu wykorzystują chorego mężczyznę.

Szybko wyrzuceni z pracy



Pan Piotr przyszedł do znajomych, aby się pochwalić, że znalazł pracę w ochronie sklepu. Zaskoczonym kobietom pokazał zalaminowany dokument, mający potwierdzać, że jest ochroniarzem. – Tam było napisane, że jest to legitymacja kwalifikowanego czubka z ochrony fizycznej. To jest niewyobrażalne, aby zrobić coś takiego. Nie wydaje mi się, aby nawet małe dzieci wpadły na podobny pomysł i żartowały w taki sposób z chorego człowieka. To nigdy nie powinno mieć miejsca – mówiła w Radiu Gdańsk pani Katarzyna, która poinformowała o sprawie media.

źródło: Radio Gdańsk

Mężczyzna wyznał, że aby dostać pracę musiał przejść „testy sprawnościowe”. – Musiał biegać na czas w markecie. Nie wiem, co jeszcze robili z Piotrkiem. Dobrze, że ci ochroniarze zostali zwolnieni z pracy, ale szkoda mi ich rodzin, które muszą cierpieć przez takie skandaliczne zachowanie – dodaje pani Katarzyna.Na poniżające zachowanie ochroniarzy zareagowała spółka Jeronimo Martins Polska. – Z naszych ustaleń wynika, że pracownicy ochrony zatrudnieni przez firmę zewnętrzną dopuścili się zachowania, którego nie akceptujemy w naszych szeregach. W związku z tym wobec tych osób zostały wyciągnięte stosowne konsekwencje i została z nimi rozwiązana umowa o pracę. Jednocześnie przeprowadziliśmy rozmowy z pracownikami naszej firmy w celu ich uwrażliwienia i zachęcenia do zdecydowanego reagowania w przypadku niepokojących zdarzeń. Pragniemy gorąco przeprosić naszego klienta z powodu zaistniałej sytuacji – podała spółka w komunikacie dla Radia Gdańska