Wnuk Wałęsy trafił do aresztu. Szukali go listem gończym

– 21-letni Dominik W. został w piątek zatrzymany i trafił do aresztu – poinformowała rzeczniczka gdańskiej prokuratury. Pod koniec lutego mężczyźnie przedstawiono sześć zarzutów, m.in. o sprowadzeniu niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Według nieoficjalnych informacji podejrzany to wnuk byłego prezydenta Lecha Wałęsy.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna sam zgłosił się w piątek na komisariat. – Dominik W. nie zastosował się do decyzji sądu o tymczasowym aresztowaniu i był poszukiwany listem gończym – wyjaśniła prok. Grażyna Wawryniuk.



Areszt jest związany ze zdarzeniem z 25 lutego, kiedy gdańska policja otrzymała informację, że jedną z ulic na gdańskiej Oruni porusza się golf, którego kierowca ignoruje sygnały i znaki drogowe, przyspiesza i hamuje bez powodu. Auto miało też uderzyć w prawidłowo zaparkowane samochody i odjechać.



Mężczyźnie postawiono sześć zarzutów. Pięć z nich postawiła policja, szósty – najpoważniejszy – prokuratura. Prokuratorski zarzut dotyczył „sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym”. Czyn taki jest zagrożony karą do 8 lat więzienia. 21-latek nie przyznał się do popełnienia tego przestępstwa.

#wieszwiecej Polub nas

Policja przedstawiła Dominikowi W. m.in. zarzut kierowania autem pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze informowali, że badania toksykologiczne krwi wykazały, iż mężczyzna miał 1,88 promila alkoholu w organizmie. Kolejne zarzuty związane były ze znieważeniem policjantów, którzy zatrzymali mężczyznę oraz ze „stosowaniem przemocy bądź gróźb, w celu zmuszenia policjantów do odstąpienia od czynności”. Piąty zarzut dotyczył uszkodzenia trzech aut.

Bez zgody na kaucję



Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie Dominika W. Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe pod koniec lutego uznał, że wystarczy zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci 10 tys. zł kaucji. Po jej wpłaceniu mężczyzna opuścił areszt.



Wawryniuk wyjaśniła, że prokuratura złożyła zażalenie na decyzję sądu niższej instancji do Sądu Okręgowego. Sąd odwoławczy podczas posiedzenia 6 marca uznał, że „poręczenie majątkowe nie jest środkiem, który w należytym stopniu zabezpieczy tok postępowania” i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego. – Dominik W. nie zastosował się do tej decyzji sądu odwoławczego, nie zgłosił się do aresztu i w związku z tym był poszukiwany listem gończym – powiedziała rzeczniczka prokuratury. – W piątek został zatrzymany i trafił do aresztu tymczasowego – dodała.



Z nieoficjalnych informacji uzyskanych przez lokalne media, a potwierdzonych – także nieoficjalnie – przez PAP wynika, że Dominik W. to wnuk byłego prezydenta Lecha Wałęsy. Przed gdańskim sądem toczy się proces, w którym odpowiada on już za naruszenie nietykalności cielesnej kobiety.