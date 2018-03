Zaległe pieniądze za dwa miesiące? Ratownicy medyczni chwalą ministra

Łukasz Szumowski przedstawił w piątek projekt rozporządzenia, które ma zagwarantować wypłatę dodatków do wynagrodzenia ratowników medycznych. Przedstawiciel Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych pochwalił ministra zdrowia za „efektywność” i „zdecydowanie”. W opinii Romana Badacha-Rogowskiego zaległe pieniądze mogą trafić do ratowników już za dwa miesiące.

Porozumienie między Ministerstwem Zdrowia a ratownikami zawarto w lipcu ubiegłego roku. Zakładało ono m.in. średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia – wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat – o 400 zł od 1 lipca 2017 r. oraz o kolejne 400 zł od 1 stycznia 2018 r.



Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych informował, że nie wszyscy ratownicy otrzymali obiecane pieniądze i zapowiadał akcję strajkową, jeśli rząd nie dotrzyma ustaleń. Z danych MZ wynikało, że wypłaty w ratownictwie pozaszpitalnym są realizowane na bieżąco, z kolei spośród ratowników zatrudnionych w szpitalach podwyżki otrzymała połowa.



W piątek minister spotkał się z ratownikami i przedstawił im projekt rozporządzenia, które ma prawnie zagwarantować wypłatę dodatków. – Mam nadzieję, że już więcej nie będzie problemów z tym, żeby te pieniądze trafiły do osób, którym one się po prostu należą – powiedział minister na wspólnej konferencji z ratownikami.



Roman Badach-Rogowski z Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych powiedział, że na mocy rozporządzenia dyrektorzy otrzymają środki na wypłatę dodatków, a także na wypłatę zaległych pieniędzy dla tych ratowników, którzy ich nie dostali. – Minister Szumowski jest pierwszym ministrem, który tak aktywnie i w tak zdecydowany sposób prowadzi z nami rozmowy, że widać tego efekty – powiedział Badach-Rogowski. Jego zdaniem zaległe pieniądze mogą trafić do ratowników już za dwa miesiące.

#wieszwiecej Polub nas

Badach-Rogowski zapowiedział, że w połowie maja ratownicy będą rozmawiali z MZ o „następnych transzach”, a także o wzroście roli ratownika medycznego i podwyższeniu prestiżu tego zawodu.



W ubiegłorocznym porozumieniu minister zobowiązał się też, że podejmie wszelkie działania, aby do listopada 2017 r. została uchwalona tzw. mała nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (PRM), która zakłada upaństwowienie systemu PRM. W czwartek podczas drugiego czytania projekt został ponownie skierowany do komisji zdrowia w związku z poprawkami zgłoszonymi przez klub PO.



Badach-Rogowski mówił w piątek, że przewodniczący komisji zdrowia Bartosz Arłukowicz (PO) powinien jak najszybciej zwołać posiedzenie komisji, która zajmie się projektem. – Nie widzimy sensu ponownego składania uwag (poprawek PO – PAP), które wcześniej podczas obrad komisji zdrowia, jak i specjalnej podkomisji, były już odrzucane, często tłumaczone. To jest po prostu celowe działanie, które ma na celu chyba odwleczenie wprowadzenia małej nowelizacji – ocenił Badach-Rogowski.



Ratownicy zaznaczyli, że nie zawieszają swojego protestu, wskazując przy tym, że mają nadzieję na szybkie procedowanie nowelizacji przez komisję zdrowia.