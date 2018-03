Śmigłowiec TOPR musiał zdjąć z Małego Giewontu turystę w skarpetach

Śmigłowiec TOPR-u musiał ściągać z okolic Małego Giewontu turystę z Litwy, który podczas wyprawy w góry stracił buty i siedział bezradnie na szlaku w samych skarpetach. – Ten turysta w ogóle nie był przygotowany do chodzenia po górach. Jak się dowiedzieliśmy, jego buty nadawały się tylko do chodzenia po mieście. Ludziom wciąż brakuje wyobraźni – powiedział ratownik TOPR.

W piątek ok. godz. 14 ratownicy odebrali wezwanie od Litwina, który prosił o pomoc w zejściu ze stromego i ośnieżonego szlaku z Grzybowca na Giewont. Mężczyzna mówił, że jest tylko w skarpetach, ponieważ zdjął buty, gdy poczuł się zmęczony, a te spadły mu przepaść.



Do ewakuowania pechowego turysty ze szczytu Małego Giewontu wykorzystano helikopter TOPR. Litwin został zwieziony na dół. Ratownicy powiedzieli tvp.info, że turysta nie był przygotowany do chodzenia zima po górach. – W takich butach, w jakich wybrał się na Giewont, mógłby chodzić tylko po mieście. Ludziom wciąż brakuje wyobraźni, gdy wyruszają w góry i o tragedię nietrudno – powiedział tvp.info jeden z ratowników.