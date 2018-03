Juncker z „zadowoleniem i sympatią” o projekcie zmian w ustawach okołosądowych

Szef Komisji Europejskiej Jean Claude Juncker oświadczył, że „z najwyższym zadowoleniem i sympatią” przyjął zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość zmiany dotyczące Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa i Trybunału Konstytucyjnego. Zapowiedział, że będzie teraz czekał, aż zamiany zostaną uchwalone przez polski parlament.

W czwartek wieczorem Jean Claude Juncker spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim, z którym rozwiał na temat konfliktu polskich władz z KE na temat praworządności. W piątek przed południem szef Komisji Europejskiej oświadczył, że z „najwyższym zadowoleniem i sympatią”, przyjął zaproponowane przez PiS zmiany dotyczące SN, KRS i TK. Pytany, czy to oznacza przełom w sporze, odparł, że kierowana przez niego instytucja będzie analizować to, co zostanie uchwalone przez polski parlament. – Nie miałem jeszcze możliwości, żeby się temu przyjrzeć – wyjaśnił Juncker.



KE już w czwartek odnotowała zapowiedź złożenia poprawek do ustaw sądowych w Polsce. Według informacji PAP, wysoki ragą urzędnik KE miał twierdzić, że część postulatów unijnej instytucji zostało uwzględnionych w zmianach proponowanych przez PiS.



Komisja Europejska, podejmując w grudniu decyzje o uruchomieniu wobec Polski procedury z art. 7 Traktatu o UE, dała Polsce trzy miesiące na wprowadzenie w życie rekomendacji dotyczących praworządności. Dotyczyły one m.in. zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, w tym niestosowania zapisu o obniżonym wieku emerytalnym wobec obecnych sędziów.

Droga do kompromisu



Projekt nowelizacji ustaw o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym przewiduje, że minister sprawiedliwości nie będzie mógł podjąć decyzji o odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu bez opinii kolegium sądu oraz Krajowej Rady Sądownictwa. W projekcie PiS zaproponowano też zrównanie wieku przechodzenia w stan spoczynku sędziów dla kobiet i mężczyzn do 65 lat.



Z kolei projekt nowelizacji przepisów ustaw o organizacji Trybunału Konstytucyjnego i statusie jego sędziów przewiduje opublikowanie trzech dotychczas niepublikowanych orzeczeń wydanych z naruszeniem prawa przez TK.



KE domagała się też zmiany w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Chciała, aby nie przerywano kadencji sędziów członków Rady oraz by zapewniono, żeby nowy system gwarantował wybór sędziów członków przez przedstawicieli środowiska sędziowskiego. Inna z rekomendacji dotyczyła przywrócenia niezależności i legitymacji Trybunału Konstytucyjnego przez zapewnienie, aby prezes i wiceprezes byli wybierani zgodnie z prawem oraz aby wyroki Trybunału były publikowane i w całości wykonywane. KE zapowiadała możliwość wycofania art. 7, jeśli polskie władze spełnią jej postulaty.